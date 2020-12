Le Meilleur Pâtissier 2020 : Margaux déjà gagnante ? L'avis cash de Twitter

Le 9 décembre dernier, lors d'une soirée "spéciale Inde", Reine a remporté pour la première fois le célèbre tablier bleu dans "Le Meilleur Pâtissier". Un sacre que la doyenne du concours culinaire a commenté. "Je rentre en demi-finale avec le tablier bleu. C'est cool ça quand même. Il paraît que je suis la première mamie à aller aussi loin dans le concours", a-t-elle dit, avant de fondre en larmes, submergée par l'émotion. "Je suis très, très contente", a-t-elle dit à Cyril Lignac, Mercotte et Julia Vignali.

Quant à Siham, la jeune femme a été éliminée aux portes de la demi-finale. Malgré la déception, elle a confié ne garder que de bons souvenirs de son aventure sur M6. "Je pars avec l'esprit léger parce que j'ai vraiment vécu une expérience de dingue. J'ai encore un petit peu du mal à réaliser que j'ai vraiment vécu cette expérience pendant dix semaines. C'est énorme. Je suis quand même fière de mon parcours", a-t-elle dit.

Une victoire "programmée" ?

Ce mercredi 16 décembre, M6 diffuse la demi-finale du "Meilleur Pâtissier". Qui d'Elodie, Margaux, Reine, Maxime et Bouchra décrochera sa place pour la grande finale du concours ? En attendant de le savoir, le parcours de Margaux dans la compétition fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Si des internautes ont reproché à Cyril Lignac de la favoriser dans les épreuves, la benjamine de cette édition 2020 a prouvé son talent en pâtisserie, obtenant à plusieurs reprises le tablier bleu.

Gagnante de l'émission "En route vers le Meilleur Pâtissier" sur 6play, Margaux a toutes ses chances de remporter cette saison 9 face à ses adversaires. Mais pour certains, cette victoire serait déjà "programmée". "Le favoritisme envers Margaux, je peux plus. Au pire, passons directement à la finale et sa victoire, ça ira plus vite", a posté un internaure. "Comme d'habitude, ils affichent leur préférence. Margaux est la gagnante, plus la peine de regarder les autres épisodes", a poursuivi un autre. Face à ces critiques, Margaux peut compter sur le soutien de ses fans. "Beaucoup parlent de la victoire programmée de Margaux. Regardez ce qu'elle fait chaque semaine, elle mérite clairement sa victoire", a précisé l'un d'entre eux.

Margaux par ci, Margaux par là. Diffusez directement la finale avec sa victoire, on gagnera du temps.... #LMP — Marie (@smile_of_Stiles) November 18, 2020

donnez la victoire direct à Margaux au point où elle est favorisée ptdr #lmp — stl (@Estelle06122) November 23, 2020

Le favoritisme envers Margaux je peux plus. Au pire passons directement à la finale et sa victoire ça ira + vite #LMP #lemeilleurpatissier — tracy BLM (@SelenaTracy) November 20, 2020

Beaucoup parlent de la victoire programmée de Margaux bah regardez ce qu’elle fait chaque semaine, elle mérite clairement la victoire #lemeilleurpatissier #LMP — Lᴀʟʏ (@raffffa1986) October 21, 2020

Comme d’habitude, ils affichent leur préférence. Margaux est la gagnante, plus la peine de regarder les autres épisodes. #lemeilleurpatissier #lmp — Un vrai diable cache ses cornes (@rocketpunisher) October 28, 2020

Allez vous l’avez vu ici en premier :

- Margaux sera la gagnante

- Elle sera aussi la plus énervante (C’est souvent lié mdr) #LMP — Nicolas (@LeVraiJesus) October 7, 2020

Par Clara P