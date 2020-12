Le Meilleur Pâtissier 2020 : Margaux favorisée par Cyril Lignac ? Elle réagit

Le 16 décembre dernier, M6 a diffusé la demi-finale du "Meilleur Pâtissier". Une avant-dernière étape culinaire marquée par le sacre d'Elodie en tant que meilleure pâtissière de la semaine avec le tablier bleu. "Je suis en finale ! C'est trop dingue ce qu'il m'arrive. En plus, j'ai le tablier bleu, c'est incroyable. Je n'en reviens pas du tout", a-t-elle confié. Bouchra, Reine et Margaux ont elle aussi décroché leur place pour la finale de la compétition, contrairement à Maxime qui a été éliminé. "Je suis un peu triste et déçu de partir aux portes de la finale. Mais je pars sur une note positif et je suis content du parcours que j'ai eu dans cette aventure. Je suis fier de moi, d'être arrivé là et vive la pâtisserie !" a-t-il dit.

Pour la première fois dans l'histoire du "Meilleur Pâtissier", la finale se joue sur deux soirées. Ainsi, ce mardi 22 décembre, les téléspectateurs s'apprêtent à assister à la première partie de ce dernier round sur le thème du cinéma, avec une finale 100% féminine. A l'issue de la soirée, l'une d'entre elles sera éliminée. Le 30 décembre prochain, le nom de la gagnante de cette neuvième saison du concours sera enfin connu.

"Maintenant, je suis armée"

Gagnante de l'émission "En route vers le Meilleur Pâtissier" sur 6play, Margaux a toutes ses chances de remporter cette saison 9 face à ses adversaires. Mais depuis plusieurs semaines, la benjamine du concours fait l'objet d'attaques sur les réseaux sociaux. Pour certains, elle serait favorisée par Cyril Lignac lors des dégustations.

Dans un entretien au Parisien, elle a accepté de réagir. "Au début, ça m'atteignait. Je me focalisais sur ça. Maintenant, je sais que chaque semaine, on va me dire que j'ai une voix trop aiguë, que je suis trop ci ou trop ça. C'est que sur Twitter, donc je vais sur Instagram pour me remonter le moral. Et maintenant, je suis armée. Ma voix ne va pas changer pour eux. Et je n'ai jamais ressenti du favoritisme de Cyril", a-t-elle confié.

Par Clara P