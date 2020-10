Le Meilleur Pâtissier 2020 : Margaux se dévoile enfant sur Instagram

Cyril Lignac et Mercotte ont repris du service sur M6 pour le lancement de la nouvelle saison du "Meilleur Pâtissier". Le 30 septembre dernier, Julia Vignali et les deux membres du jury ont accueilli les 14 nouveaux candidats au casting de cette édition 2020. Parmi eux, les téléspectateurs ont retrouvé un visage familier en la personne de Margaux. Souvenez-vous : cette dernière a remporté la toute première édition de l'émission "En route vers le Meilleur Pâtissier" diffusée sur 6play.

À Nice-Matin, la jeune femme s'était confiée sur son sacre, révélant ce qui avait été le plus difficile pour elle pendant l'aventure. "Ma difficulté, c'était le temps, parce qu'on a très peu de temps et ça va très, très vite, surtout quand on a des journalistes, des caméras... On n'est pas du tout habitués quand on est chez nous. Mais après, on a un matériel de dingue. Par rapport à chez moi, ce n'est pas comparable. Du coup, au final, le temps qu'on perd, on le gagne un peu sur le bon matériel professionnel qu'on a", expliquait-elle.

En intégrant la neuvième saison du "Meilleur Pâtissier" sur M6, Margaux a prouvé qu'elle méritait sa place dans le concours. À ce stade de la compétition, la jeune femme a déjà remporté le tablier bleu. Pour cette quatrième semaine de compétition, elle a tenu à faire un clin d'oeil à l'émission en postant un cliché d'elle enfant sur lequel elle mange du chocolat. Un petit teasing de ce qui attend les fans du programme ce mercredi soir sur M6.

"Fan de chocolat depuis toujours. Toi aussi, tu aimes le chocolat ? Rendez-vous à 21h05 sur M6, pour découvrir nos aventures chocolatées", a-t-elle posté en légende. Sa communauté n'a pas manqué de réagir. "Trop belle photo. Comme tu étais trop mimi", a posté un internaute. "C'est toi sur la photo ? Trop chou", a poursuivi un autre.

