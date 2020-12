Le meilleur pâtissier 2020 : Mercotte déçue par la saison 9 ?

Elle a été la grande absente de la compétition… ou presque ! Ce mercredi 30 décembre 2020, Elodie a remporté la neuvième saison du "Meilleur Pâtissier" diffusé sur M6. Une nouvelle salve d'épisodes marqués par la pandémie du Covid-19. Et pour cause… Cet été, la production a dû interrompre le tournage du programme après qu’un membre a été testé positif au coronavirus. Un véritable coup dur pour toute l’équipe, mais surtout pour Mercotte.

Présente sur le plateau au côté de Cyril Lignac, la blogueuse cunilaire de 78 ans a été interdite de tournage. Bien qu’elle soit considérée comme une personne à risque, l’animatrice a trouvé une astuce pour participer au programme. C’est depuis chez elle à Saint-Alban-Leyss, en Savoie, que Jacqueline Mercorelli (de son vrai nom) a jugé les créations des candidats.

Mercotte a-t-elle tenté de revenir sur le plateau ?

À défaut de pouvoir goûter les génoises et les glaçages, Mercotte a jugé l’apparence des pâtisseries tout en faisant confiance à son acolyte Cyril Lignac. Malgré sa bonne humeur, le visage phare de l'émission aurait préféré être de la partie. “Je voulais me confiner dans ma chambre du château et ne descendre que pour tourner mais la production n’a pas voulu”, a-t-elle confié à Ouest France.

Avant d’ajouter : “J’ai très bien compris et, comme je suis quelqu’un de positif, j’ai pris les choses du bon côté. Ma petite équipe est venue, il faisait très beau et on s’est éclatés. C’était une vraie expérience”.

Par C.F.