Le Meilleur Pâtissier 2020 - Mercotte : quel impact son absence a-t-elle eu sur la dégustation des plats ?

Le 30 septembre dernier, lors du lancement de la neuvième saison du "Meilleur Pâtissier", Julia Vignali avait pris la parole pour expliquer dans quelles conditions le tournage de cette nouvelle saison a eu lieu. "Cette nouvelle saison du 'Meilleur Pâtissier' a été mouvementée. Le tournage s'est déroulé dans le respect d'un protocole sanitaire validé par les experts. Ainsi, toutes les personnes participantes au programme ont été testées avant et régulièrement pendant le tournage. Ce protocole a permis de déceler un cas de Covid en cours de saison, ce qui nous a obligés à faire une pause pour la santé de tous. Rassurez-vous : tout le monde va bien et je suis heureuse de lancer une nouvelle saison du 'Meilleur Pâtissier', plus gourmande que jamais", disait-elle.

Cette situation a contraint la production à éloigner Mercotte du tournage. Ainsi, l'acolyte de Cyril Lignac a poursuivi les enregistrements chez elle, en duplex. "Il restait une semaine de tournage, soit deux émissions. Les enregistrements ont repris début septembre... Mais moi, je suis tellement vieille que la production a préféré que je reste chez moi ! Je comprends parfaitement leurs réticences. J'avais donc une petite équipe - une maquilleuse et un cameraman, testés négatifs - dans mon salon de Savoie pour réaliser des duplex", expliquait-elle dans un entretien à Télé Star.

Une dégustation sans Mercotte

Si Cyril Lignac était physiquement présent pour les derniers jours de tournage du "Meilleur Pâtissier", l'absence de Mercotte a eu un impact sur la dégustation des plats, comme l'a confié Margaux dans l'édition du 26 octobre 2020 du magazine Télé Star. "Mercotte jugeait sur l'aspect visuel et Cyril Lignac pouvait juger en même temps le visuel et le goût. Il n'était pas toujours fan", a-t-elle dit, précisant que "Mercotte l'était plus".

À noter que Margaux a déjà remporté le tablier bleu à deux reprises. Elle est la gagnante de "En route pour le meilleur pâtissier", émission diffusée il y a quelques mois sur 6play. Active sur ses réseaux sociaux, la jeune femme poste quelques photos de son quotidien, notamment des clichés de son enfance. En début de semaine, pour teaser la cinquième soirée du "Meilleur Pâtissier" spéciale Halloween, elle s'est dévoilée enfant (voir ci-dessous).

Par Clara P