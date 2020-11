Le Meilleur Pâtissier 2020 : pourquoi Florian a essuyé une vague de critiques dans l'émission

Le 30 septembre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la neuvième saison du "Meilleur Pâtissier". Une édition 2020 qui comptait 14 candidats au départ. À ce stade de la compétition, ils ne sont plus que sept à concourir face à Cyril Lignac et Mercotte. La semaine dernière, Anaïs a quitté la compétition. "Je suis un peu triste de quitter la tente, mais bon je suis fière de mon parcours", confiait-elle. Quant au tablier bleu, il a une nouvelle fois été remporté par Margaux, la gagnante de l'émission "En route vers le Meilleur Pâtissier", diffusée sur 6play en octobre 2019.

Florian fait partie des candidats toujours en lice dans cette édition du "Meilleur Pâtissier". Dans un entretien accordé à Sudinfo.be, le candidat belge s'est confié sur son parcours. "Tout n'a pas encore été diffusé et je ne peux rien dire. Mais j'ai beaucoup progressé. Entre ce que j'ai sorti au début, avec mon merveilleux raton laveur au chocolat, et ma barre chocolatée qui a été saluée... Cela n'a pas encore été diffusé, mais dans l'épreuve du cheesecake, Cyril et Mercotte vont d'ailleurs souligner cette progression, et c'est vraiment le plus beau compliment que j'aie reçu", a-t-il confié.

"Vous me stressez de ouf, ça me saoule"

Pendant son parcours culinaire, Florian n'a pas toujours fait l'unanimité auprès des internautes. En octobre dernier, lors d'un numéro spécial "combat des régions", le candidat a eu "une petite crise de panique et de stress" en pleine épreuve. Il avait alors rembarré Cyril Lignac et Mercotte venus voir ce qu'il se passait. "Vous me stressez de ouf, ça me saoule. Je suis en train de me ch*** dessus", leur lançait-il. Ce à quoi Mercotte avait répondu : "Parle correctement, ne t'énerve pas. Florian, on ne fait que des gâteaux, calme toi".

Ce gros coup de gueule avait valu à Florian une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Pour Sudinfo.be, il est revenu sur cet épisode. "J'étais stressé. La pression, la chaleur... Rien n'allait comme je le voulais. Mes nerfs ont lâché. J'ai eu des mots que je regrette, mais dès que l'épreuve a été finie, je suis allée voir Cyril et Mercotte pour m'excuser. Mercotte m'a rassurée, en me disant qu'on était là pour faire des gâteaux, pour s'amuser... C'est une compétition, mais il faut rester les pieds sur terre", a-t-il dit.

Par Clara P