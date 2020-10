Le Meilleur Pâtissier 2020 : pourquoi les visières portées par les candidats font polémique ?

Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur retour sur M6 le 30 septembre dernier avec le coup d'envoi de la neuvième saison du "Meilleur Pâtissier". Pour cette édition 2020, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 nouveaux candidats. Ils ont aussi eu le plaisir de retrouver Julia Vignali, la présentatrice du programme culinaire. Au tout début de ce premier épisode, la compagne de Kad Merad a pris la parole pour expliquer dans quelles conditions le tournage de cette nouvelle saison a eu lieu.

"Cette nouvelle saison du 'Meilleur Pâtissier' a été mouvementée. Le tournage s'est déroulé dans le respect d'un protocole sanitaire validé par les experts. Ainsi, toutes les personnes participantes au programme ont été testées avant et régulièrement pendant le tournage. Ce protocole a permis de déceler un cas de Covid en cours de saison, ce qui nous a obligés à faire une pause pour la santé de tous. Rassurez-vous : tout le monde va bien et je suis heureuse de lancer une nouvelle saison du 'Meilleur Pâtissier', plus gourmande que jamais", a-t-elle dit.

Des visières, oui, mais pour quoi faire ?

Si le premier épisode du "Meilleur Pâtissier" a été marqué par l'élimination de Patrice, les demi-visières en plastique portées sur le visage par les candidats ont été pointées du doigt par certains téléspectateurs. Interrogé par Télé-Loisirs sur leur efficacité, le médecin Gérald Kierzek a confié qu'il s'agissait d'une "fausse protection". Des propos sur lesquels M6 a rebondi. "Ces visières étaient une précaution en plus pour protéger la nourriture (sachant que la propagation via la nourriture n'est pas prouvée). Ces visières sont spécifiquement utilisées en cuisine. En concertation avec les experts, ce masque "visière" nous est apparu comme une protection supplémentaire. Les candidats et la production étaient 'encadrés et protégés' par le protocole sanitaire mis en place en concertation avec le CCHCT et validé par les experts : distanciation, gestes barrière, gels hydroalcooliques, remplacement des couverts et vaisselles, aération régulière de la tente de tournage, tests PCR réguliers", a confié M6 à Télé-Loisirs.

Dans la suite de ses propos, la chaîne a tenu à rappeler que "le tournage a eu lieu mi-juin en sortie de confinement à une période où beaucoup d'incertitudes demeuraient... et demeurent encore". À noter qu'un bandeau sera diffusée au début de l'épisode 2 de ce mercredi 7 octobre dans lequel il sera précisé que "les visières permettent de protéger la nourriture. Elles ne remplacent en rien les masques chirurgicaux qui seuls protègent d'une transmission".

Par Clara P