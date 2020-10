Le Meilleur Pâtissier 2020 : qui est Siham, la candidate qui charme Twitter ?

La saison 9 du "Meilleur Pâtissier" a démarré le 30 septembre dernier sur M6. Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 nouveaux candidats. À l'issue de la première semaine de compétition, c'est Patrice qui a été éliminé du concours. La semaine dernière, Inna a connu le même sort.

Quant au tablier bleu, il a été remis à Siham après le sacre la semaine passée de Margaux. Sur sa page Instagram, la jeune femme de 23 ans a posté un cliché d'elle arborant le célèbre tablier bleu avec la légende suivante : "J'avais 2 objectifs en arrivant dans ce concours : ne pas partir la première semaine et avoir au moins le tablier bleu ! L'aventure peut commencer. Bon, évidemment, mon dernier gâteau, je n'étais pas fan non plus !!! Mais bon, j'ai mal géré et je vous préviens, ça arrivera souvent. Merci pour vos messages", a-t-elle posté.

"Mon coup de coeur cette année"

Depuis le coup d'envoi de cette édition 2020 du "Meilleur Pâtissier", Siham fait beaucoup parler d'elle sur Twitter. Il faut dire que la majorité des internautes sont tombés sous son charme. "Elle est trop douce et belle Siham, ma préférée cette année", a posté l'un d'entre eux. "Siham est mon coup de coeur cette année, je pense", a poursuivi un autre. Une vague d'amour que la principale intéressée a commenté pour 20minutes.fr. "J'ai reçu plus de 'je t'aime' que dans ma dernière relation", a-t-elle dit.

Depuis la fin du tournage cet été, le quotidien de Siham n'a pas changé. Étudiante en cinquième année de pharmacie, elle suit un stage à l'hôpital et travaille dans une officine du quartier de Hautepierre, à Strasbourg, comme le rapportent nos confrères. Dans son portrait diffusé sur M6, la jeune femme s'est confiée sur ses proches, qui la décrivent comme quelqu'un de "pétillante". "Je suis un petit rayon de soleil, par contre je suis un petit peu têtue", poursuit-elle. Elle pratique le football. Un sport dans lequel elle est capitaine de son équipe. Elle fait aussi du cheerleading. Si elle a décidé de participer au concours du "Meilleur Pâtissier", c'est parce qu'elle n'a jamais été en compétition dans le domaine de la pâtisserie. "C'est le moment de me mesurer aux autres et surtout de me mesurer à moi-même et ça, ce n'est pas gagné", conclut-elle.

Siham elle est wow absolument magnifique #LMP — D (@taiyiana) October 7, 2020

Siham elle a un charme dingue je trouve #LMP — Or & Lien (@AurelienOR) October 7, 2020

Elle est trop douce et belle Siham, ma préférée cette année #Lmp — Charlène (@ChaLooney) October 7, 2020

Siham est mon coup de coeur de cette année je pense #LMP — Mel (@_Frenchy_Girl) October 7, 2020

