Le Meilleur Pâtissier 2020 - Reine : pourquoi le tournage a été "parfois éprouvant"

La semaine dernière, dans l'émission "Le Meilleur Pâtissier" diffusée sur M6, Elodie a remporté le tablier bleu. Un sacre qu'elle a commenté sur sa page Instagram. "On ne dit jamais deux sans trois ?! 3ème tablier bleu. C'est une oversode de bonheur et de joie qui m'envahie. Je n'aurais jamais imaginé obtenir trois fois cette distinction. Je suis fière de moi. Je pensais partir la première semaine et finalement, je suis toujours là", a-t-elle posté.

Cette soirée du 2 décembre a aussi été marquée par l'élimination de Florian. Dans une interview à Sudinfo.be, il est revenu sur son aventure. "J'ai vraiment le sentiment d'avoir évolué en pâtisserie. J'en ressors la tête haute, fier de cet apprentissage que j'ai acquis et fort de l'enseignement que j'ai reçu durant la compétition", a-t-il confié. Il a ensuite précisé qu'il n'a pas été déçu au moment de son départ du concours culinaire. "Honnêtement, je m'y attendais. Cette semaine n'a pas été extraordinaire. Et au fil du concours, je me rendais bien compte que j'occupais le bas du classement. Toutefois, il m'est arrivé de créer la surprise de temps en temps", a-t-il continué.

Une doyenne "moins rapide" que les autres

Alors que "Le Meilleur Pâtissier" fait son retour sur M6 ce mercredi 9 décembre pour une nouvelle soirée culinaire, Reine s'est confiée au Parisien. Doyenne de la compétition, elle a tout d'abord évoqué son amour pour la cuisine qu'elle tient de sa mère. "Mon père est décédé quand j'avais 5 ans. Ma maman faisait des gâteaux simples car, niveau finances, ce n'était pas facile", a-t-elle expliqué.

Ce sont ses petits-enfants qui ont insisté pour l'inscrire. "J'ai dit d'accord en pensant qu'on ne me sélectionnerait jamais. Il y a souvent un papy ou une mamie, mais jamais aussi âgé(e). Et dix jours après... on m'a rappelée", a-t-elle raconté. Une fois dans l'aventure, Reine a tout donné, se qualifiant au fil des semaines pour la suite de la compétition. Mais le tournage n'a pas toujours été simple. En effet, comme nos confrères l'ont souligné, il a "parfois" été "éprouvant". "Je suis moins rapide que les jeunes. Il y a une épreuve que je n'ai pas réussi à finir faute d'énergie. Je ne m'attendais pas à ces dégustations qui durent des heures. Mais mon expérience compensait", a-t-elle dit.

Par Clara P