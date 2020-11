Le Meilleur Pâtissier 2020 : Siham "boycottée" à l'écran ? Le coup de gueule de Twitter

C'est une nouvelle saison du "Meilleur Pâtissier" que les télespectateurs suivent chaque mercredi sur M6. La semaine dernière, la production a concocté une soirée spéciale Halloween au cours de laquelle les pâtissiers amateurs ont dû réaliser des gâteaux effrayants, mais gourmands pour ravir les papilles de Cyril Lignac et Mercotte. À l'issue de cette soirée, c'est Elodie qui a remporté le fameux tablier bleu. Une première pour la trentenaire maman d'un petit garçon. "Je suis trop contente. Ça représente mon travail. J'ai pu séduire trois grands chefs", confiait-elle après son sacre.

Malheureusement pour Edouard, l'aventure culinaire s'est terminée à l'issue de cette cinquième semaine de compétition. "C'est la fin de l'aventure. Cinq semaines au top. Aucun regret, que du plaisir. J'ai trop adoré. Aujourd'hui, je repars en Suisse. Je ramène dans ma valise tous les petits conseils de Cyril Lignac, Mercotte et des chefs qui sont venus et j'ai hâte de refaire de la pâtisserie", disait-il face aux caméras de M6.

Depuis le coup d'envoi de cette édition 2020 du "Meilleur Pâtissier", une candidate fait beaucoup parler d'elle sur Twitter. Il s'agit de Siham, une jolie brune de 23 ans orginaire de Strasbourg. Il faut dire que la majorité des internautes sont tombés sous son charme. "Elle est trop douce et belle Siham, ma préférée cette année", a posté l'un d'entre eux. "Siham est mon coup de coeur cette année, je pense", a poursuivi un autre. Une vague d'amour que la principale intéressée a commenté pour 20minutes.fr. "J'ai reçu plus de 'je t'aime' que dans ma dernière relation", a-t-elle dit.

La semaine dernière, plusieurs internautes ont poussé un coup de gueule sur Twitter, jugeant que Siham apparaissait trop peu dans l'émission. Certains ont même parlé de "boycott". "Pourquoi il boycotte Siham ? Vraiment, on la voit en arrière plan ou dix secondes vite fait", a posté un internaute. "Siham vient de passer dix secondes à l'image. Ça fait déjà dix secondes de plus que la semaine dernière", a poursuivi un autre.

C’est peut être moi mais j’ai l’impression que les monteurs mettent grave en avant les mêmes candidats et d’autres on les entend jamais alors qu’ils ont l’air hyper intéressants j’pense notamment à Édouard, Anais et Siham #LMP