Le Meilleur Pâtissier : Cyril Lignac se confie sur le départ de Julia Vignali et l'arrivée de Marie Portolano

Cyril Lignac est de retour sur les écrans ce mardi 4 mai dans la nouvelle saison du "Meilleur pâtissier". Dans ce tout premier épisode, les nouveautés seront au rendez-vous. Pour cette version professionnelle de l'émission de M6, les 14 candidats en compétition vont concourir en binôme. Cette année, le jury sera composé, bien évidemment de Cyril Lignac, Pierre Hermé, mais également de Jean-François Piège, chef cuisinier doublement étoilé. Par ailleurs, les fans du programme devraient regarder chaque épisode avec un air nostalgique puisqu'il s'agit de la dernière saison de Julia Vignali aux commandes du "Meilleur pâtissier". Une décision qui en a attristé plus d'un, dont son acolyte sur le plateau, Cyril Lignac.

"On est amis et on le restera"

Ce vendredi 30 avril, Cyril Lignac a accordé une interview à TV Magazine et s'est confié sur le départ de Julia Vignali. "Elle se lance dans l’écriture et la production de films et je lui souhaite beaucoup de belles choses dans ce domaine", a-t-il déclaré avant d'affirmer : "On a passé de bons moments ensemble. On est amis et on le restera". Un beau message pour celle qui avait pris la relève de Faustine Bollaert. La prochaine saison du "Meilleur pâtissier" accueillera donc un nouveau visage, que les passionnés de foot connaissent déjà. Marie Portolano co-animera l'émission de M6 et Cyril Lignac a évoqué sa rencontre avec sa nouvelle collègue.

Le présentateur de "Tous en cuisine" a appelé l'ancienne journaliste sportive en amont du tournage pour lui souhaiter la bienvenue : "On vient de se rencontrer sur le tournage du programme, qui a débuté", a-t-il confié, "Nous avons tourné au même endroit que pour Le Meilleur Pâtissier, dans une nouvelle tente. L’émission est plus proche des gens tout en étant éthique. Ce concours colle vraiment à la réalité du métier avec deux défis : faire 30 gâteaux individuels identiques et créer une pièce artistique". Le programme de M6 n'est pas près de s'essouffler.

Par Solène Sab