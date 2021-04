"Le meilleur pâtissier : les professionnels" : la date de lancement de la saison 4 dévoilée !

La saison 4 du "Meilleur pâtissier : les professionnels" débarque sur M6 ! Cette nouvelle édition arrive deux ans après la diffusion de la saison 3. La précédente saison, diffusée de mai à juin 2019, avait réalisé des scores en baisse, avec en moyenne 1,82 million de téléspectateurs, selon Médiamétrie, soit une part d'audience s'élevant à 9,1% des individus de quatre ans et plus et une part de marché atteignant 16,1% sur les Femmes responsables des achats de moins de 50 ans. En comparaison, la saison 2 du "Meilleur pâtissier - Les professionnels" avait été suivie en moyenne par 2,2 millions de fidèles, soit 11% de l'ensemble du public. Pour autant, M6 a décidé de remiser sur ce spin-off du "Meilleur Pâtissier". Aux commandes, Julia Vignali qui signera sa dernière saison à la tête de l'émission. L'animatrice a annoncé son départ de M6 en mars dernier et cède sa place à la journaliste Marie Portolano.

Julia Vignali animera sa dernière saison du Meilleur Pâtissier

La compétition va battre son plein. Les sept binômes en lice vont devoir faire face à deux épreuves durant le premier numéro du "Meilleur pâtissier : les professionnels". La première est l'épreuve de la vitrine. Les candidats vont devoir faire appel à leur esprit créatif et leurs techniques pâtissières pour réinventer un grand classique de la pâtisserie française : la tarte tatin. Durant la seconde épreuve, les pâtissiers devront réaliser une création et sa pièce artistique autour du thème de la Fête nationale. À l'issue de ces deux épreuves, un binôme sera élu "macaron d'or" de la semaine et un binôme quittera le concours. Pour les juger, la production a fait appel à Cyril Lignac, Pierre Hermé et Jean-François Piège.

Par Matilde A.