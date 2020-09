Le Meilleur Pâtissier : Mercotte absente de la saison 9 à cause du coronavirus

À vos tabliers, Le meilleur pâtissier est de retour ! Dès le 30 septembre prochain, les chefs en herbe débarquent sur M6 pour une nouvelle saison toujours aussi "croquante et gourmande". Aux commandes de cette neuvième édition, la sublime Julia Vignali retrouve Cyril Lignac et Mercotte… à distance. C’est depuis chez elle, à Saint-Alban-Leysse dans la région Rhône-Alpes, que la co-jurée de l'émission donnera son avis et notera les créations des candidats.

En légende d’une photo d’elle attablée, face caméra à l’heure du thé, partagée sur son compte Instagram officiel, Mercotte annonce : "En place pour le duplex avec le château", en référence au château de Groussay à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines, où est tourné le programme depuis la deuxième saison.

Le meilleur pâtissier victime du coronavirus

Écartée des studios pour "être préservée", Jacqueline Mercorelli, de son vrai nom, devra donc compter sur les papilles de son acolyte Cyril Lignac pour juger les saveurs des gâteaux présentés par les candidats. Toutefois elle pourra toujours les noter lors du défi de Cyril, l'épreuve technique de Mercotte et l'épreuve créative.

Cette nouvelle saison, les téléspectateurs l’attendent avec impatience, et pour cause… Le tournage a été suspendu pendant de longs mois après qu’un membre de l'équipe a été testé positif à la Covid-19. Au total, 16 personnes ont contracté le coronavirus au cours des semaines suivantes. Par souci de sécurité, les équipes de production ont préféré arrêter les tournages qui ont repris il y a quelques jours.

Rendez-vous le 30 septembre prochain, à partir de 21h05 sur M6, pour découvrir la neuvième saison du Meilleur Pâtissier.

Par C.F.