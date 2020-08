Le Meilleur Pâtissier : plusieurs cas de Covid-19 détectés au sein de l’équipe

(c) M6

Mauvaise nouvelle pour M6 et le tournage de l’émission "Le Meilleur Pâtissier". D’après des informations de Closer, ce n’est plus une personne de l’émission mais 16 membres qui seraient positifs au coronavirus. Ce qui entraînerait de lourdes conséquences pour le programme culinaire et pas seulement...