Le Meilleur Pâtissier - Siham : ce lien très fort qu'elle a crée avec certains candidats (Photos)

Si le tournage de la nouvelle saison du "Meilleur Pâtissier" a été impacté par le coronavirus, les équipes de production ont été en mesure de proposer une édition 2020 riche en surprises et en gourmandise. Ainsi, le 30 septembre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de cette nouvelle salve d'épisodes, avec le retour de Cyril Lignac et Mercotte en tant que jurés du programme. Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 nouveaux candidats. Au fil de la compétition, certains d'entre eux ont été éliminés, à l'image de François-Xavier le 4 novembre dernier lors d'un numéro spécial USA.

Ce mercredi 18 novembre, "Le Meilleur Pâtissier" fait son retour sur M6 pour un numéro inédit consacré à l'Alsace. Les huit candidats encore en lice s'apprêtent à en mettre plein les yeux aux deux membres du jury avec leurs créations culinaires, sans oublier de ravir leurs papilles. Trois épreuves les attendent : le défi de Cyril Lignac avec "Le mannele", l'épreuve technique de Mercotte avec "le storichenescht" et enfin l'épreuve créative en présence de Pierre Hermé, Meilleur Pâtissier du Monde 2016.

Parmi les candidats toujours en course dans "Le Meilleur Pâtissier" se trouve Siham, une étudiante de 23 ans en cinquième année de pharmacie. Depuis le début du concours culinaire, la jeune femme fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Après avoir charmé certains internautes, des voix se sont levées sur Twitter pour signifier qu'elle apparaissait bien trop peu dans le montage de l'émission. À côté de ça, la jeune pâtissière a su surprendre le jury avec ses créations culinaires.

Si sa participation au "Meilleur Pâtissier" lui a permis d'être jugée par Cyril Lignac et Mercotte sur ses réalisations culinaires, cette aventure lui a aussi permis de nouer de fortes amitiés. Dans un long message qu'elle a posté sur Instagram le 10 septembre dernier, la jeune femme s'est adressée à Bouchra, elle aussi candidate du programme. "À ma plus belle rencontre de cette aventure (...) Ma grande soeur marocaine, celle à qui je me confiais, qui me conseillait, qui m'écoutait, qui me réconfortait, qui essuyait mes petites larmes (...) Une vraie maman avec un coeur aussi gros que la tente du 'Meilleur Pâtissier'", postait-elle. Siham a aussi gardé contact avec Elodie, Margaux et Anaïs, pour ne citer qu'eux. Le 2 novembre dernier, elles avaient passé une journée ensemble à Paris. À noter que la jeune femme a aussi partagé de nombreuses photos immortalisées sur le tournage de l'émission (voir ci-dessous).

Par Clara P