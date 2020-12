"Le plus grand cabaret du monde" copié par "Spectaculaire" ? Fabien Lecoeuvre répond (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente quotidiennement sur Non Stop People. Depuis son retour sur la chaîne, il a reçu de nombreuses personnalités pour parler avec elles de leur actualité, mais aussi de leur vie intime. Ce jeudi 10 décembre, c'est avec Fabien Lecoeuvre que l'animateur a échangé. L'occasion pour le spécialiste de la chanson française de revenir sur sa collaboration avec Patrick Sébastien dans l'émission "Les Années bonheur". Il a ainsi dévoilé combien il touchait par émission. "J'étais payé, je crois, 7 200 euros par émission", a-t-il dit.

Il a ensuite évoqué leur amitié. "Je l'adore parce qu'on est complice (...) J'ai une grande considération pour ce qu'il est, ce qu'il représente, pour le showman et l'homme actif qui a des idées chaque minute. Et lui aussi, je pense qu'il aime bien mon petit personnage et le sérieux de mon travail", a-t-il continué.

"On ne peut pas passer derrière Patrick Sébastien"

Dans la suite de l'entretien, Fabien Lecoeuvre a livré sa propre analyse sur "le phénomène" Patrick Sébastien. "Il est presque institutionnel. On a perdu tous ces chanteurs qui étaient dans son répertoire il y a une quarantaine d'années (...) Il a pris ce créneau, pas par hasard, parce qu'il savait qu'il y avait une demande du public (...) Je le vois souvent travailler. C'est beaucoup plus difficile de faire une chanson pour faire danser et chanter la France que faire une chanson d'amour", a-t-il expliqué.

Alors qu'il a confirmé que Patrick Sébastien allait relancer "Le plus grand cabaret" l'année prochaine lors d'une tournée, Fabien Lecoeuvre a donné son avis sur la nouvelle émission de Jean-Marc Généreux diffusée sur France 2, "Spectaculaire". "Ce n'est pas la même chose que 'Le plus grand cabaret du monde'. Il n'y a pas la même dose ni le même affectif", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Jean-Marc Généreux est talentueux, mais on ne peut pas passer derrière Patrick Sébastien". Pense-t-il qu'il s'agit d'une copie de l'émission de Patrick Sébastien ? "Je pense qu'il y a eu un mélange de plein de choses. Dedans, ll y avait une quinzaine de numéros qui étaient déjà vus chez Patrick Sébastien", a-t-il répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV