Léa François en couple : Elle dévoile le visage de son compagnon

Léa François n’est pas un coeur à prendre. Depuis douze ans, l’actrice de Plus belle la vie file le parfait amour avec son compagnon Simon. Très discrète sur sa vie privée, la jeune femme n’a jamais voulu dévoiler le visage de son compagnon sur la Toile. En 2016, elle avait tout de même fait des confidences à Télé Star sur l’homme qui partage sa vie : "On vient de passer le cap fatidique des sept ans de relation. On vient de passer le cap fatidique des sept ans de relation. Il bosse aussi pour la télé, mais du côté de la technique. On ne risque pas de se croiser sur un plateau de tournage. J’ai la chance d’avoir un homme très inventif et plein de ressources. Il me fait toujours des surprises comme m’emmener en week-end sans me prévenir. C’est génial !". Et quelques années après ces confidences, le couple a franchi un tout nouveau cap puisque Léa François a donné naissance le 24 novembre 2019 à leur fille Louison.

Douze ans d’amour pour l’actrice

Et ce mardi 24 novembre, l’actrice de Plus belle la vie a donc célébré les 1 an de sa fille. Et en plus de cet anniversaire, Léa François a célébré un autre anniversaire bien particulier, celui de sa rencontre avec Simon. Et pour ses douze ans d’amour avec son compagnon, l’actrice a voulu faire une belle surprise à ses fans en dévoilant sur son compte Instagram des photos du couple, sur lesquelles les internautes peuvent découvrir le visage de Simon : "Ça fait 12 ans que t'es passé devant mes yeux, 12 ans que j'me dis que, c'est ce qui m'est arrivé de mieux", écrit la comédienne en légende. Si les internautes ont salué cette idylle, la mère de la comédienne a également laissé un message : "Joyeux anniversaire de premier bisou ! Je vois que ça ne s'arrange pas tous les deux, vous vous êtes bien trouvés, mais c'est comme ça qu'on vous aime".

Par Alexia Felix