Lea Michele accusée de racisme : D'anciens acteurs de Glee balancent

De nombreuses émeutes et manifestations émergent aux Etats-Unis après le décès de George Floyd. Cet homme Afro-américain âgé de 46 ans a été arrêté par des policiers, une vidéo d’un officier le maintenant au sol un genou sur le cou fait le tour du web. George Floyd est décédé de ses blessures dans l’ambulance. Une vague de colère face au racisme ambiant se crée. Les personnalités publiques sont nombreuses à relayer des messages sur les réseaux sociaux et à participer à des manifestations. Le 29 mai dernier, Lea Michele écrivait sur Twitter : "George Floyd ne méritait pas cela. Ce n’est pas un incident isolé et cela doit cesser". Une ancienne actrice de Glee lui a répondu ce mardi 2 juin et elle sème le doute quant la véracité des intentions de Lea Michele…

des propos soutenus par d’autres membres de Glee…

L’actrice en question se nomme Sammie Ware, elle incarnait Jane Hayward dans la saison 6 de Glee. Et elle ne garde pas un bon souvenir du tournage avec Lea Michele. En effet, elle commente le post de la comédienne par : "Tu te souviens quand tu m’as fait vivre l’enfer pour mon premier job à la télévision ? Parce que je n’oublierai jamais. Si je me souviens bien, tu as dit à tout le monde que si tu avais l’opportunité, tu 'chierais dans ma perruque' parmi d’autres micro-agressions traumatiques qui m’ont fait remettre en question une carrière à Hollywood".

La réponse de l’actrice depuis apparue dans les séries What if, Chicago Med ou encore Bull a trouvé écho chez d’autres comédiens de Glee. Dabier Snell qui a fait une apparition dans la série répond également à la future maman et écrit : "Meuf, tu ne me laissais même pas m’asseoir à la table avec les autres membres de la série car 'je ne faisais pas partie du clan'. Va te faire foutre Lea". Amber Riley et Alex Newell les interprètes de Mercedes Jones et Unique Adams répondent à Sammie Ware par des gifs lui signifiant de façon subtile leur soutien. Sur Twitter les internautes sont étonnés et déçus par de telles révélations car la série prône l'acceptation des autres et de la différence. Pour l’heure, Lea Michele ne s’est pas exprimée.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter — Lea Michele (@LeaMichele) May 29, 2020

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA — SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020

GIRL YOU WOULDNT LET ME SIT AT THE TABLE WITH THE OTHER CAST MEMBERS CAUSE “I DIDNT BELONG THERE” FUCK YOU LEA https://t.co/s4NoLdtqRs — Dabier (@OfficialDabier) June 2, 2020

Par Non Stop People TV