Lea Michele enceinte de son premier enfant, elle dévoile son baby bump (Photo)

L'espoir d'une vie meilleure est au rendez-vous. Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent. Le coronavirus, qui a d'abord touché la ville de Wuhan, en Chine, s'est transformée en une véritable pandémie... Le nombre de victimes est impressionnant et augmente chaque jour. Les gouvernements ont donc pris des décisions drastiques pour lutter contre la propagation du coronavirus, comme placer leur Etat en confinement. En cette période morose et remplie de doutes, il y a quand même des bonnes nouvelles qui redonnent le sourire. D'ailleurs, la star de la série "Glee", Lea Michele a fait une belle confidence sur son compte Instagram, confirmant ainsi de nombreuses rumeurs. L'actrice est enceinte de son premier enfant et a dévoilé une toute première photo de son baby bump !

"Si reconnaissante"

Une photo qui met un peu de baume au coeur à tous les fans de Lea Michele et de "Glee". Si des rumeurs avaient vu le jour le 27 avril dernier puisque le site People avait dévoilé que Lea Michele attendait son premier enfant, cette information n'avait pas encore été officialisée... jusqu'à présent ! Ce samedi 2 mai, l'actrice âgée de 33 ans a confirmé cette information de la plus belle manière possible. En effet, Lea Michel a partagé sur son compte Instagram une photo d'elle dévoilant son baby bump. Vêtue d'une longue robe bleue, l'ex star de "Glee" pose délicatement ses mains sur son ventre déjà bien arrondi et sourit en pensant à l'arrivée de son futur enfant. Pour accompagner ce cliché adorable, Lea Michele a simplement écrit en légende "Si reconnaissante". La jeune femme, qui a épousé Zandy Reich en mars 2019, rayonne de bonheur et cette photo en est la preuve.

Par Solène Sab