Léa Salamé : comment les attentats de Paris ont influencé sa vie amoureuse

L'émission "Vous avez la parole" est diffusée depuis plusieurs mois maintenant sur France 2. Léa Salamé et Thomas Sotto décryptent l'actualité bien remplie en ce moment en répondant aux questions des téléspectateurs grâce l'intervention de spécialistes et de politiques.

Et commenter l'actualité est une histoire de famille chez Léa Salamé. Et pour cause, son compagnon Raphael Glucksmann a un compte Instagram très suivi. Ce dernier n'hésite pas à aborder des sujets que l'on voit peut dans les médias afin de les faire connaître du grand public comme les Ouïghours par exemple. Ses posts sont souvent repris et il est devenu une véritable référence concernant l'actualité sur les réseaux sociaux.

"vous êtes cupidon"

Léa Salamé et Raphaël Glucksmann sont donc très complémentaires dans la vie professionnelle mais également personnelle. Le couple vit une belle histoire d'amour depuis plusieurs années maintenant et pourtant, ils ont failli ne jamais se rencontrer.

Leur rencontre s'est faite dans un cadre très particulier, au lendemain des attentats du 13 novembre. Léa Salamé ne voulait pas faire l'émission "On n'est pas couché" et Laurent Ruquier a insisté comme l'a confié la journaliste de France Inter sur le plateau de "On est presque en direct" le 14 novembre dernier. "Moi j'avais dit à Laurent 'Il faut qu'on supprime, on ne peut pas faire un On n'est pas couché, il ne faut pas qu'on soit à l'antenne' et Laurent avait insisté, avait convaincu la chaîne. Il y avait plein d'artistes, plein d'intellectuels, plein de politiques qui étaient venus ce soir-là juste 5 minutes dire rien au fond, juste leur tristesse".

Elle ajoute ensuite : "C'est vrai que grâce à vous Laurent, j'ai rencontré mon amoureux. Vous êtes Cupidon". Raphaël Glucksmann était lui aussi, à deux doigts de ne pas venir. C'est sa mère qui, à l'époque, l'avait convaincu d'aller sur le plateau.

Par J.F.