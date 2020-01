Léa Salamé : Dans sa famille, elle est loin d'être la seule célébrité

Sur Public Sénat, France 24, ITélé et maintenant sur France Inter et France 2, Léa Salamé mène une brillante carrière de journaliste. Cette diplômée de Sciences Po Paris n’est pas la seule de sa famille à afficher un si beau CV. Née à Beyrouth au Liban, Léa née Hala Salamé arrive en France à cinq ans, sa famille fuyant la guerre. Sa mère, Mary Boghossian, d’origine arménienne, est la sœur des diamantaires Jean et Albert Boghossian. Son père est le politologue Ghassan Salamé. Au Liban, il fut ministre de la Culture. À Paris, il a exercé comme professeur à Sciences Po avant de devenir le conseiller spécial du secrétaire de l’ONU Kofi Annan. "Mon père était extrêmement exigeant avec ma sœur et moi", racontait la journaliste au magazine Gala il y a quelques années.

Le père de la journaliste ancien ministre

"Par exemple, quand il a reçu mon premier bulletin de notes de sixième qui était moyen, il en a fait une boule au milieu du salon et a joué au foot avec, en s’exclamant ‘c’est nul’. Le ‘moyen’ ou le semi-échec étaient pour lui inacceptables (…) Il voulait que nous soyons indépendantes financièrement, c’était une obsession chez lui", ajoutait-elle. La sœur de l’ancienne chroniqueuse de Laurent Ruquier a d’ailleurs une carrière tout aussi prestigieuse. Diplômée de l’École des arts décoratifs et de l’École des Beaux-arts de Paris, Louma Salamé a travaillé pour les plus belles galeries d’art du monde comme le musée Guggenheim à New York ou encore la Villa Empain à Bruxelles.

Léa Salamé est à retrouver ce jeudi 9 janvier sur France 2 dans un nouveau numéro de "Vous avez la parole" consacré à la grève et intitulé "Comment sortir de l’impasse ?" Elle est aux commandes de l’émission au côté de Thomas Sotto.

Par Ambre L