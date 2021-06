Léa Salamé devient co-animatrice d'On est en direct avec Laurent Ruquier

Serait-ce le début du mercato télé ? Après l'arrivée de Julia Vignali et Thomas Sotto aux commandes de "Télématin", Marie Portolano à la tête du concours "Le Meilleur Pâtissier", c'est au tour de Léa Salamé de prendre les rênes d'une émission déjà à l'antenne. Selon une information de "Télérama" révélée ce vendredi 4 juin 2021, la journaliste politique, qui officie au sein de la matinale de France Inter, devient co-animatrice d'"On est en direct" sur France 2. Et ce, aux côtés de Laurent Ruquier qu'elle connaît bien. Pendant deux ans, entre 2014 et 2016, Léa Salamé a officié en tant que chroniqueuse d'"On n'est pas couché", émission présentée par Laurent Ruquier sur France 2. La compagne de Raphaël Glucksmann avait quitté le programme pour prendre la tête de "L'Émission politique" devenue "Vous avez la parole".

Laurent Ruquier : "Je suis ravi"

Laurent Ruquier a réagi à l'arrivée de Léa Salamé, prévue pour la rentrée 2021. "Je suis ravi, ça va être un duo important pendant cette année particulière. On va continuer notre marque de fabrique, avec des invités culturels, et nous mènerons ensemble les interviews politiques", a indiqué l'animateur. Léa Salamé, qui est sur le point de signer ce nouveau contrat, devrait animer une première interview politique dès le 4 septembre 2021. Selon "Télérama", l'idée de recruter Léa Salamé en tant que co-animatrice a surgi lors de la venue de la journaliste en tant qu'invitée dans "On est en direct". En parallèle, Léa Salamé continuera d'animer l'émission politique "Vous avez la parole".

Par Matilde A.