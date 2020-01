Léa Salamé encore critiquée : pourquoi son interview avec Carlos Ghosn ne passe pas

Mercredi 8 janvier 2020, Carlos Ghosn s'est exprimé devant les médias internationaux lors d'une conférence de presse organisée au Liban. L'ex-patron de l'Alliance Renault-Nissan a livré sa vérité quelques jours après son évasion du Japon, pays où il est accusé de malversations financières. Après avoir clamé son innocence, il s'est dit victime d'un complot politique "fomenté par le gouvernement japonais et Nissan", comme l'a relayé Europe 1. Il a aussi pointé du doigt le système judiciaire japonais.

Au lendemain de sa prise de parole, la ministre japonaise de la Justice Masako Mori n'a pas mâché ses mots à l'encontre de l'ancien magnat de l'automobile. "L'accusé a violé la loi japonaise en s'enfuyant à l'étranger pour échapper à son procès. Et, en plus, voilà maintenant que, pour tenter de se justifier, il propage dans les médias du monde entier des contre-vérités flagrantes sur le système judiciaire nippon. C'est absolument inadmissible", a-t-elle dit dans un communiqué traduit en français et en anglais.

"Affligeante complaisance"

Après s'être exprimé devant la presse internationale sur sa fuite du Japon, Carlos Ghosn a accordé un entretien exclusif à France Inter. Et c'est Léa Salamé qui s'est chargée de mener l'interview au cours de laquelle l'ancien patron de l'Alliance Renault-Nissan a affirmé avoir organisé "tout seul" son évasion du Japon. Une fois encore, Léa Salamé a été raillée sur les réseaux sociaux à la suite de cet échange avec Carlos Ghosn. Déjà la cible de vives critiques en début de semaine sur Twitter pour ses questions posées à Philippe Martinez - le secrétaire général de la CGT - la journaliste de 40 ans a connu le même traitement de faveur face à Carlos Ghosn. "Cette Léa Salamé est ahurissante de connerie, je suis sans voix", a posté un internaute. "Léa Salamé ou le niveau en dessous de la mer du journalisme", a poursuivi un autre. Il lui a aussi été reproché de s'être montrée "complaisante" face à un homme "recherché par Interpol et évadé fiscal".

Enfin, l'une des phrases prononcées par la journaliste a littéralement fait réagir la twittosphère, à savoir : "Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle", en référence aux rumeurs qui ont laissé entendre que Carlos Ghosn aurait fui le Japon en se cachant dans une malle. "Non, Léa Salamé, les enfants ne savent même pas qui est Carlos Ghosn. Ceux que j'entends sont marqués par le récit des incendies australiens, pas par un PDG en cavale", s'est indignée une internaute.

Affligeante complaisance. Le pompon pour "les enfants vous voient en héros et vous croient parti dans une malle". Non, Léa Salamé, les enfants ne savent même pas qui est Carlos Ghosn. Ceux que j'entends sont marqués par le récit des incendies australiens, pas par un PDG en cavale

Cette itw est consternante de complaisance. C Goshn mis en scène, comme un héros par Lea Salamé, alors qu’il cherche juste à échapper à la justice. Sans que cette itw nous apporte la moindre information nouvelle ou digne d’intérêt. https://t.co/vZocVvJFUt — Barbara Romagnan (@bromagnan) January 9, 2020

Cette Léa Salamé est ahurissante de connerie, je suis sans voix https://t.co/WaIWpASYmw — Patrick LEROY (@pleroy35) January 8, 2020

Soutien au grévistes de France Inter dans tous les cas.



Ça doit être difficile de supporter une Léa Salamé qui nous raconte que l'évasion de Carlos Ghosn "fascine le monde entier" et fait faire de beaux rêves aux enfants. — Jean Hugon (@JeanHugon3) January 8, 2020

« Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. »

Léa Salamé à Carlos Ghosn



Absolument. Le. Monde. Entier

(qui a si peu de soucis qu’il se lève et s’endort en pensant à #Ghosn).

Quant aux enfants... — Isabelle Horlans (@IsaHorlans) January 9, 2020

Léa Salamé ou le niveau en dessous de la mer du journalisme. Quelle fascination pour un évadé recherché par Interpol, pour un évadé fiscal promu par les médias au rang de héros romantique. L’indécence est sans limite pour nombre de « journalistes » et commentateurs. — Pastor (@Pastor88838882) January 9, 2020

Affligeante complaisance. Le pompon pour "les enfants vous voient en héros et vous croient parti dans une malle". Non, Léa Salamé, les enfants ne savent même pas qui est Carlos Ghosn. Ceux que j'entends sont marqués par le récit des incendies australiens, pas par un PDG en cavale — Solenn Rousseau (@solenn_rousseau) January 9, 2020

Par Non Stop People TV