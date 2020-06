Léa Salamé et Nicolas Demorand très émus, rendent hommage à leur collègue décédé

C'est un 7/9 pas comme les autres qu'ont vécu ce matin Léa Salamé et Nicolas Demorand. Les deux journalistes de France Inter ont rendu un bel hommage à leur ami et collègue Mathieu Sarda, programmateur de la matinale, décédé ce dimanche. Après avoir tenu leur émission du mieux possible en maintenant notamment l'interview prévue avec Spike Lee qui devait présider le jury du Festival de Cannes, ils n'ont pas pu retenir leur émotion en fin d'émission.

Nicolas Demorand s'est exprimé en premier sur le décès de leur ami : "Nous ne pouvions pas terminer ce 7/9 sans ces quelques mots d’adieu à un ami. Vous ne connaissiez pas son nom, vous n’entendiez pas sa voix à la radio et pourtant il était ici un visage connu de tous et il était surtout l’âme de cette matinale. Il s’appelait Mathieu Sarda, il avait 41 ans et il nous a quitté dimanche soir. France Inter est sous le choc. Notre petite équipe du 7-9 est sous le choc".

Il se souvient ensuite de la bienveillance son collègue "Cet amoureux du théâtre et de la littérature préférait les coulisses et arpenter les couloirs, la régie d’un pas vif, le carnet à la main pour parler à tout le monde, pour prendre des notes et pour imaginer des émissions possibles. Hier pour la première fois on n’a pas entendu son ‘alors comment ça va ?’ à six heures et demie du matin quand il arrivait à la radio sourire aux lèvres et tiré à quatre épingles. 'Alors comment ça va ?' La question rituelle qui nous faisait du bien à Léa et à moi et qui nous disait que rien de ce qui allait arriver dans la journée ne serait grave."

"tu nous manqueras tous terriblement"

Léa Salamé a poursuivi ensuite, non sans émotion : "Le succès de la matinale c’est lui. Le mariage heureux entre des invités politiques, des artistes, des intellectuels, entre l’émotion d’un côté et la réflexion de l’autre, c’était lui. À chaque fois qu’on rechignait à prendre tel invité Nico et moi, il insistait 'mais si, faites-le, faites-le c’est bien pour les auditeurs, c’est bien pour la matinale'. Alors on l’écoutait et à chaque fois, Mathieu avait raison. Rien ne pouvait nous arriver parce que Mathieu était là, derrière la vitre de ce studio. Et ce matin il n’est plus là, derrière la vitre, et on n’a pas son regard, et on n’a pas son sourire. Mathieu était l’être le plus fin, le plus délicat de tous. La grâce, c’était lui. Il était notre ami, il était mon ami. Pardon de partager notre peine avec vous chers auditeurs mais notre cœur est un peu déchiré ce matin" ajoute celle qui a vécu un confinement pour le moins compliqué.

"France Inter et toute l’équipe du 7-9 pensent à sa famille, à ses deux jeunes enfants. Nous pensons tous à leur mère. Nous pensons tous, enfin, à Arnaud, son compagnon. Nous les embrassons tous du fond du cœur. Il parait que le silence est l’étui de la vérité. En tout cas tu nous manqueras tous terriblement Mathieu" conclut ensuite Nicolas Demorand, la voix emplie de larmes.

Par J.F.