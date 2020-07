Léa Salamé raconte le pire moment de sa carrière

Léa Salamé est sans aucun doute l'une des journalistes les plus emblématiques de France. Ce mardi 14 juillet, l'ancienne chroniqueuse de On n'est pas couché interviewait le président de la République, Emmanuel Macron à l'occasion de la fête Nationale. Mais son entretien accompagné de Gilles Bouleau n'a pas fait l'unanimité. En effet, certains internautes ont reproché à la journaliste la pertinence de ses questions. Mais cela n'a pas suffi pour déstabiliser Léa Salamé, qui a déjà connu quelques couacs. En effet, quelques heures avant son grand rendez-vous avec le président, elle s'est confiée à LCP sur sa carrière de journaliste et en a profité pour revenir sur le pire moment de sa carrière. Et ce dernier remonte au 2 octobre 2016, lors de la troisième "Émission politique" en pleine campagne électorale des primaires LR d'Alain Juppé. Léa Salamé qui a récemment rendu hommage à son collègue décédée, est formelle : elle a été mauvaise. "Je lui fais des questions qui sont épouvantables. Je ne sais pas si elles sont nulles ou pas, mais en tout cas ça ne marchait pas".

"c'est un immense échec"

La cause ? Léa Salamé venait tout juste de terminer son expérience en tant que chroniqueuse chez Laurent Ruquier et était sans doute encore un peu "formatée". "Moi, je viens de débarquer de chez Laurent Ruquier donc je suis dans une manière de poser mes questions qui est très piquante. C’était le style Ruquier. J’ai mis du temps à passer à un style plus statutaire". Elle ajoute ensuite : " J’étais seule, j’essayais de le titiller et il n’a pas voulu jouer le jeu. Il ne me calculait même pas. (...) La personne n’est même pas titillée, elle s’en fout en fait. C’est l’indifférence et là je me suis pris un immense moment de solitude". Avant de conclure : "Ce moment où vous êtes en direct et vous ratez en direct devant des millions de téléspectateurs. Ça ne marche pas. Vous n'êtes pas bon. Vous êtes à côté. Ça, c’est un immense échec".

Par J.F.