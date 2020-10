Léa Salamé revient sur cet extrait "horrible" de son interview de Carlos Ghosn

Après la fuite de Carlos Ghosn du Japon où il était emprisonné pour des soupçons de malversations financières, Léa Salamé s'était déplacée en janvier dernier au Liban pour l'interviewer. Mais avant la diffusion de cet entretien avec l'homme d'affaires, un extrait où la journaliste l'interrogeait sur sa fuite a été très critiqué. "Vous avez vraiment voyagé dans la malle ? La malle, pas la malle ? Allez, un petit indice ?", lui avait-elle demandé. Invitée dans "C à vous" ce lundi 5 octobre, Léa Salamé est revenue sur la diffusion de cet extrait qui avait provoqué sa colère envers France Inter. "J'ai fait une interview qui fait trente minutes, je ne connaissais pas Carlos Ghosn, (...) c'est sa directrice de communication qui a choisi TF1 et France Inter, (...) et là on me met trois minutes horribles, moi-même je me suis trouvée ridicule", a déploré la journaliste qui n'avait pas validé cet extrait, avait-elle indiqué lors d'une interview dans Society.

Léa Salamé dénonce les attaques

Sous d'innombrables critiques et accusée de complaisance, Léa Salamé a alors dénoncé ces attaques sur les réseaux sociaux : "dit moi que l'interview est nulle, mais écoute là en entier". Dans son interview pour Society, la journaliste avait accusé le coup : "A minuit, je suis dans le hall de l'aéroport, et je vois le truc qui monte sur les réseaux. Je n'avais jamais vu Carlos Ghosn de ma vie, et on racontait que c'était un ami de ma famille", a raconté Léa Salamé. Et de conclure : "On m'a traitée de 'sale pute libanaise'. Pour une fois, ça m'a même fait pleurer. J'ai eu un vraiment sentiment de colère à l'encontre de France Inter. C'était injuste de résumer mon entretien à cet extrait".

Par Marie Merlet