Léa Salamé : son compagnon Raphaël Glucksmann dévoile le visage de leur fils

Depuis 2016, Léa Salamé est en couple avec l’essayiste et philosophe Raphaël Glucksmann. Ensemble, ils ont eu un petit garçon prénommé Gabriel, né le 12 mars 2017. Très discrète sur sa vie privée, la journaliste et animatrice radio s’est, contre toute attente, confiée sur sa nouvelle vie de maman en 2019. "Je n’ai pas assez de temps pour mon fils, et cela me ronge. Je pars très tôt le matin, il ne me voit pas" déplorait-elle dans une interview accordée à Gala.

Dans les colonnes du magazine, la journaliste de 41 ans s’était aussi livrée sur son statut de belle-mère puisque son compagnon Raphaël Glucksmann est papa d’un petit garçon de 10 ans, né d’une précédente union : "Cela s’est fait progressivement. Aujourd’hui, c’est une relation presque aussi belle que celle avec mon fils" déclarait alors Léa Salamé. En février dernier, Léa Salamé avait d’ailleurs publié sur Instagram, une très rare photo de son compagnon aux côtés de ses deux fils.

Raphaël Glucksmann devoile ses fils

Il semblerait que les jeunes parents aient finalement pris goût au partage de photos de famille amusantes puisque c’est cette fois Raphaël Glucksmann qui gâte ses abonnés avec une rare et adorable photo. Ce dimanche 2 mai 2021, l’essayiste a en effet publié un cliché où il pose à nouveau avec ses deux fils face à l’objectif. Tous trois se cachent en revanche derrière des paires de lunettes de soleil et portent une capuche sur la tête. Une occasion pour le député européen de présenter sa "team" comme il l’explique en légende de la photo.

Fière de sa famille recomposée, Léa Salamé a commenté la publication avec des émojis en forme de cœur. L’essayiste a également reçu de jolis messages de la part de ses abonnés : "La team qui donne du sens à tout ce qu’on fait quand plus rien n’a de sens !", "Une team aux belles valeurs", "Merci pour tout ce que vous faite, votre investissement et la défense des injustices dans le monde ! Que Dieu vous garde et vous protège vous et votre famille" peut-on par exemple lire.



Par E.S.