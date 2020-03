Léa Salamé : son parallèle maladroit entre Woody Allen et Adolf Hitler ne passe pas

Journaliste politique, intervieweuse redoutée et redoutable pour certains, Léa Salamé est régulièrement sous le feu des critiques. En janvier, son échange avec Carlos Ghosn avait scandalisé bon nombre de téléspectateurs et d’internautes. Beaucoup la jugeaient trop complaisante avec l’ancien PDG de Renault Nissan qui s’était échappé du Japon. Au début du mois de mars, c’est sur une autre polémique que la journaliste de France 2 s’est fait épingler. Alors que la controverse ne faiblissait pas à l’encontre d’une potentielle publication des mémoires de Woody Allen – le réalisateur étant accusé d’agressions sexuelles – Léa Salamé a donné sa position sur Twitter. "Donc en 2020, on s’apprête à republier 'Mein Kampf' d’Hitler, mais on renonce à publier les mémoires de Woody Allen", écrivait-elle le 7 mars. Une opinion qui a fait bondir de nombreux Twittos. "Rappelons que l’édition de ‘Mein Kampf’ est une version critique avec 1000 pages rédigées par des historiens. Il s’agit aussi de lutter face à la diffusion sans cadre sur le net d’un texte dangereux", "comparaison hors de propos", "là on est quand même sur de la comparaison toute pétée et grotesque au possible", "on rappellera simplement que les enjeux historiques et politiques ne sont pas tout à fait les mêmes", peut-on lire parmi les commentaires.

La journaliste régulièrement critiquée

Même le journaliste Jean-Michel Aphatie a commenté le tweet de sa camarade. "La confusion est dangereuse. Le livre d’Hitler est dans le domaine public et l’appareil critique qui accompagne les rééditions est important et indispensable. Publier Woody Allen revient à absoudre l’homme au nom de l’œuvre. Deux problèmes très différents", écrit-il. Une polémique en chassant l’autre, Léa Salamé est à retrouver ce jeudi soir sur France 2 dans "Vous avez la parole" spécial "La France confinée". Elle recevra notamment le ministre de la Santé Olivier Véran. Certains internautes l’attendent déjà au tournant.

Donc en 2020, on s’apprête à republier Mein Kampf d’Hitler, mais on renonce à publier les mémoires de Woody Allen. — Léa Salamé (@LeaSalame) March 7, 2020

Par Non Stop People TV