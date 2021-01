Lego Master : qui sont les deux jurés de l'émission ?

Depuis le 23 décembre dernier, M6 a lancé son nouveau programme "Lego Master". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès est au rendez-vous. Le concept de cette émission addictive est on ne peut plus simple. Huit binômes sont mis en compétition et doivent réaliser les oeuvres les plus impressionnantes en Lego. Un programme qui a rassemblé pas moins de 4 millions de téléspectateurs dès le premier numéro. Il faut dire que le jeu de construction est universel. Il passionne petits et grands depuis de nombreuses générations et a même été élu jeu le plus populaire de tous les temps.

Les huit binômes s'affrontent donc face à Eric Antoine récemment touché par la covid-19, mais ce n'est pas tout. Deux personnes sont en charge d'évaluer leur oeuvre, Georg Schmitt et Paulina Aubey.

Un jury redouté

Inconnus du grand public, les fans de Lego connaissent bien leur nom. Et pour cause, Georg Schmitt, passionné de Lego depuis l'âge de quatre ans est l'un des quatorze constructeurs certifiés par la marque Lego à travers le monde entier. Ancien policier, il a décidé de créer sa société ERC-Briques qui fabrique des maquettes ou encore des animations pour les musées. Il sera donc intransigeant sur les techniques utilisées par les candidats dans leurs oeuvres.

Pauline Aubey quant à elle est une artiste plasticienne. La jeune femme construit depuis cinq ans maintenant des oeuvres en intégrant les Lego. Elle reproduit également des portraits de figure de la pop culture comme Lana Del Rey, Daniel Radcliffe ou encore Mick Jagger. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, le célèbre magicien de La France a un Incroyable Talent l'avait qualifiée comme étant "plus qu’une plasticienne, c’est quelqu’un qui travaille la brique comme matière première. C’est la juge qui sera plus touchée par l’esthétique”.

Par J.F.