L’élection de Miss France 2021 va-t-elle vraiment avoir lieu ? Sylvie Tellier répond

Les Français auront-ils leur Miss France 2021 ? Le centenaire du concours de beauté aura-t-il bien lieu le 19 décembre 2020 ? Le Puy-du-Fou acceuillera-t-il les 29 candidates au titre ? Rien n’est moins sûr. À quelques semaines des festivités organisées en grandes pompes par Sylvie Tellier, cette dernière doit composer avec la pandémie de Covid-19, mais pas que… Mesure de sécurité oblige, la directrice générale du comité a déjà dû renoncer au voyage à l’autre bout du monde pour préparer les jeunes femmes qui rêvent de remporter la couronne. Quant au public, elle n’est pas certaine qu’il sera de la partie.

Si pour l’heure, elle s’attelle à organiser le show pour célébrer comme il se doit l'anniversaire de l’élection, elle a déclaré qu’ "aucune hypothèse n'est écartée", au vue de la situation inédite. "Nous mettons tout en oeuvre pour que l'élection puisse avoir lieu au mois de décembre comme chaque année. Les temps sont tellement moroses et anxiogènes que nous aimerions pouvoir offrir ce joli moment aux téléspectateurs" a déclaré Sylvie Tellier dans les colonnes de Closer.

Cyril Hanouna lâche une bombe sur la prochaine election de Miss France

Toutefois, elle a tenté de rester optimiste : "Miss France, c'est la respiration de la fin d'année. Et je crois que le divertissement a un vrai rôle à jouer en ce moment tant les temps sont difficiles... Peu importe le scénario, le rêve, la magie et les paillettes seront au rendez-vous". Si la crise sanitaire pourrait bien annuler la soirée des Miss France, Cyril Hanouna a annoncé qu’un groupe de jeunes femmes met tout en oeuvre pour carrément supprimer le concours.

Sur le plateau de son émission "Touche pas à mon poste", l’animateur a lâché une bombe, le 17 novembre dernier : "Sachez qu’il y a un très, très gros collectif qui est en train de se mettre en place. Des jeunes filles qui vont tout faire pour que Miss France ne se fasse pas le 19 décembre". Avant de poursuivre : "Elles sont en train de faire des pieds et des mains, vraiment, d’intervenir au plus haut pour que Miss France ne se fasse pas cette année. La raison, c’est qu’il y a beaucoup de filles qui pensent que c’est un concours qu’on ne peut plus faire aujourd’hui, juste juger des femmes sur le physique, les mettre sur un podium et qu’on puisse les présenter en maillot de bain et qu’elles se fassent juger". Affaire à suivre…

Par C.F.