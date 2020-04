Les 12 coup de midi : pourquoi Eric est accusé de tricherie ?

Un mois après l'élimination de Paul en octobre dernier dans "Les 12 coups de midi", un nouveau candidat a pris place face à Jean-Luc Reichmann. Il s'agit d'Eric, un père de famille originaire de Bretagne qui enchaîne les victoires dans l'émission phare de TF1. À ce stade du jeu, le maître de midi a déjà participé 151 fois au programme. Quant à sa cagnotte, elle s'élève à 738 991 euros. S'il a dépassé celle de Paul, le champion est toujours à la troisième place du classement des meilleurs maîtres de midi. Mais dans les prochains jours, il pourrait détrôner Paul de sa deuxième place.

Cependant, Eric est encore loin du record que détient Christian Quesada. Avec une cagnotte de 809 392 euros et 193 participations au compteur, celui qui a été condamné à trois ans de prison pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques" est toujours en première position.

Eric "protégé" par la production ?

Depuis plusieurs semaines, Eric est la cible d'attaques sur les réseaux sociaux. En effet, des internautes l'accusent de tricherie. Il serait aidé par la production dans un seul but : détrôner Christian Quesada. Ainsi, les questions posées au maître de midi sont pointées du doigt par certains internautes qui les jugent bien trop simples. Le 15 avril dernier, l'une des questions à laquelle Eric devait répondre à été largement commentée sur Twitter. "Ah, ils veulent vraiment le faire oublier Christian", a posté un internaute. "Tu vois, les questions sont arrangées", a poursuivi un autre.

Le 13 mars dernier, dans une interview à Femme Actuelle, Eric s'est défendu face aux accusations de tricherie. "Les tournages ont lieu bien avant la diffusion et il y a un tel décalage qu'il est impossible de tricher en regardant des indices sur Internet si cela a fuité à cause d'un spectateur présent dans le public. Quant l'Etoile mystérieuse est révélée, cela veut dire qu'elle a déjà été trouvée, c'est toujours moi qui la découvre", expliquait-il.

Ah ils veulent vraiment le faire oublier Christian Hahah — ΜΛ (@MaximeLf) April 15, 2020

Tu vois que les questions sont arrangés @28moumoune — Jaws Panda (@jawspanda) April 15, 2020

#Les12coupsdemidi c honteux les questions d eric... niveau cm2 pic.twitter.com/A1SfZMYHs3 — elo3enfants (@eorml3) April 17, 2020

Les questions duel pour Éric dans #Les12CoupsDeMidi frisent le ridicule. Les candidats qui le défient n'ont pas encore compris que la prod ne le laissera pas perdre avant d'avoir battu le vilain Quesada. — le Gone (@legone51) April 18, 2020

#Les12CoupsDeMidi mais c'est scandaleux les questions pour eric, incroyable de le voir autant protégé par la production — RiriFifiGlouglou (@BenjaminLoari) April 18, 2020

Par Clara P