Les 12 coups de coeur : pourquoi la participation de Jazz et Laurent fait débat

En octobre dernier, l'élimination de Paul dans "Les 12 coups de midi" avait particulièrement touché Jean-Luc Reichmann. D'ailleurs, l'animateur lui avait dédié un long message sur sa page Instagram dans lequel il avait tenu à remercier le jeune champion. Malgré son départ de l'émission, les deux hommes ont gardé contact. En plus d'avoir assisté ensemble à un concert de Jean-Louis Aubert au Bataclan, ils se sont retrouvés sur le tournage d'un numéro spécial des "12 coups de midi" pour les fêtes de fin d'année. Des retrouvailles que le présentateur n'avait pas hésité à partager sur ses réseaux sociaux. Avant ça, Paul a assisté au tournage de "Léo Matteï" à Marseille, série dans laquelle Jean-Luc Reichmann tient le premier rôle.

"Ça sera un NON catégorique"

Ce vendredi 14 février, Jean-Luc Reichmann est aux commandes d'une émission sur le thème de la Saint-Valentin baptisée "Les 12 coups de coeur". Parmi ses invités, l'animateur reçoit Jazz Correia, ex-candidate de "Qui veut épouser mon fils 4 ?" sur TF1. Elle n'est pas seule, puisque son mari et père de ses deux enfants Cayden et Chelsea est aussi de la partie. Un couple qui s'attire de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'annonce de la participation de Jazz et Laurent Correia aux "12 coups de coeur" n'a pas manqué de faire réagir sur Twitter. Et autant dire que les internautes n'ont pas salué cette venue sur le plateau de TF1. Certains ont même appelé au boycott de l'émission (voir ci-dessous).

Pourquoi avoir convier ces Jazz et Laurent vous auriez pu trouver mieux.. beaucoup beaucoup mieux.. Ce sera sans moi — Delphine Mlvsn (@DMlvsn) February 14, 2020

Ce soir je me serais laisser tenter par #les12coupsdecoeur mais j’ai vu que vous aviez invité Jazz & Laurent alors ça sera un NON catégorique — simplet (@simplet48798180) February 14, 2020

Je vous aimes beaucoup, vous et votre mari, mais s est pas possible, je peut pas regarder une émission ou il y a 2 escros, voleurs qui ont voler les milliers de gens #jazzlaurent bisous quand même — Sylvie (@bon_sylvie) February 14, 2020

Quelle honte de la part de @TF1 et @JL_Reichmann d'inviter des gens comme Jazz et Laurent, dans une émission sur l'amour quand on sait ce qu'ils représentent (c'est à dire rien) alors qu'il y aurait bien d'autres couples plus sincères à inviter... Je ne regarderai pas c'est sur ! — S T O U F (@St0uf78) February 13, 2020

Jazz et Laurent au 12 coups de midi ils sont vrmnt tombé bien bas — first (@AlexandreRta) February 13, 2020

Par Non Stop People TV