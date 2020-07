Les 12 coups de midi : Anne électrocutée, elle évoque son état de santé

C'est une semaine spéciale "combat des maîtres" que Jean-Luc Reichmann présente à l'occasion des dix ans des "12 coup de midi". Pour fêter l'évènement, la production a fait appel à ceux et celles qui ont marqué le jeu phare de TF1 par leurs victoires consécutives sur le plateau de l'émission. Ainsi, depuis le lundi 29 juin, les plus grands maîtres de midi s'affrontent lors de duels au sommet à l'issue desquels le/la gagnant(e) décroche sa place pour la grande finale du samedi 4 juillet, diffusée en prime-time sur TF1. Pour le moment, ils sont quatre à s'être qualifiés pour cette ultime étape, à savoir Hakim, Timothée, Alexandre et Paul.

Ce vendredi 3 juillet, Jean-Luc Reichmann rempile pour un nouveau numéro avec quatre nouveaux candidats sur le plateau. Une émission qui marque le grand retour d'Eric, le plus grand maître de midi de tous les temps. En effet, avec ses 199 participations au compteur, le Breton a détrôné celui qui était en tête du classement des meilleurs maîtres de midi, à savoir Christian Quesada. Avant ça, il était passé devant Paul, deuxième du classement à l'époque.

"Un trou dans le tibia"

Pour ce nouveau duel, Eric fera face, entre autres, à Anne, ex-candidate en 2019 des "12 coups de midi". Cette dernière a fait son arrivée dans l'émission peu de temps après l'élimination de Paul. Le 15 novembre dernier, Jean-Luc Reichmann lui avait demandé ce qu'elle comptait faire de ses gains. Elle avait alors expliqué vouloir continuer à restaurer son vieux moulin de 400 mètres carrés.

Des travaux qui ont démarré il y a sept ans et qui n'ont pas été de tout repos, comme elle l'avait raconté. "Dès le départ, j'ai eu le droit de me prendre un petit coup de jus avec l'électricité qui n'était pas aux normes". Un incident qui n'a pas été sans conséquence. "J'ai eu un trou dans le tibia grâce à ça. Je me suis faite électrocuter, c'est pour cela que l'on a dû tout refaire". Elle avait précisé ensuite avoir subi "un reboot cardiaque".

Par Clara P