Les 12 coups de midi - Antonin : ce jour où il a escaladé son immeuble "en caleçon"

Le 25 juin dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Antonin, un jeune étudiant de 20 ans à Sciences Po. Depuis son arrivée dans "Les 12 coups de midi", il enchaîne les victoires, bien qu'il n'ait pas remporté la semaine spéciale "combat des maîtres" organisée du 29 juin au 4 juillet pour fêter les dix ans de l'émission sur TF1. Mercredi 8 juillet, Antonin a participé pour la huitième fois au programme animé depuis 2010 par Jean-Luc Reichmann. "J'ai toujours du mal à réaliser", a-t-il confié.

S'il songe à passer son permis pour profiter des cadeaux qu'il a déjà remportés, le champion a pu compter sur le soutien de sa mamie Yvette et sur celui de sa maman Florence. Cette dernière a fait sa toute première apparition dans l'émission. Comment trouve-t-elle le parcours de son fils ? "Exceptionnel, évidemment", a-t-elle répondu. Enseignante, elle s'est dite "très, très fière" de son fils lorsque ce dernier a eu son bac à 16 ans, avec la mention "très bien".

"J'étais parti aux toilettes..."

Pendant l'émission, Jean-Luc Reichmann a demandé à Antonin de lui raconter une anecdote personnelle. Ce que n'a pas manqué de faire le jeune champion intéressé par la politique. "Il y a deux ans, en été, je me suis retrouvé à escalader la gouttière de mon immeuble au 7e étage, en caleçon, pour pouvoir rentrer chez moi (…) Je vivais dans un studio où la porte se claquait et on pouvait l’ouvrir avec une clef. J’étais parti aux toilettes. Elles se trouvaient sur le palier et la porte a claqué. J'étais en caleçon", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Je me suis retrouvé à aller voir ma concierge à 7h30 pour lui dire : 'Est-ce que vous auriez un double de chez moi ?'. Elle m’a dit : 'Votre voisine travaille dans l’immeuble'. Du coup, elle l’a contactée, elle m’a ouvert sa chambre et j’ai pu passer par la gouttière, au septième étage", a-t-il raconté. À ce jour, la cagnotte d'Antonin s'élève à 64 535 euros.

Par Clara P