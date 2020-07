Les 12 coups de midi : Antonin déjà éliminé ? Cette photo qui sème le doute

Le 19 juin dernier, lors de sa 199e participation aux "12 coups de midi", Eric a été éliminé. Tout au long de son parcours, le père de famille originaire de Bretagne a enchaîné les victoires, et les records. Après avoir dépassé Paul au classement des meilleurs maîtres de midi, il est devenu LE plus grand champion de tous les temps, détrônant Christian Quesada de sa première place.

Avec son départ, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Colas. Mais ce dernier n'est resté qu'une petite semaine dans le jeu phare de TF1, battu par Antonin, l'actuel maître de midi. Depuis le 25 juin, date de son arrivée dans le programme de Jean-Luc Reichmann, l'étudiant de 20 ans à Sciences Po enchaîne les participations. Mercredi 15 juillet, il a participé pour la 14e fois aux "12 coups de midi". Sa cagnotte actuelle s'élève à 69 535 euros.

Un départ en vacances ?

Au fil de l'émission, Antonin s'est dévoilé aux téléspectateurs des "12 coups de midi". Ainsi, le jeune homme a présenté ses proches, notamment sa grand-mère Yvette. Il a aussi confié pouvoir compter sur celui qu'il surnomme son "coach", son colocataire, Quentin. Mercredi 15 juillet, c'est son ancien professeur d'art oratoire à Sciences Po en deuxième année, Bertrand, qui a fait une apparition dans le jeu.

Depuis quelques jours, des rumeurs sur une possible élimination d'Antonin circulent sur les réseaux sociaux. L'identité de son supposé successeur a même été dévoilée par le compte YouTube "Chasseurs d'étoiles". Il s'agirait d'un dénommé Léo, un jeune homme de 19 ans habitant à La Rochelle. Il a déjà participé à des jeux télévisés, notamment à 'Tout le monde a son mot à dire', l'émission animée par Olivier Minne sur France 2. Si aucune information n'a été divulguée sur la possible date d'élimination d'Antonin, ce dernier a posté lundi 13 juillet une photo immortalisée à Aix-en-Provence. Un cliché qui peut laisser penser que le jeune étudiant a quitté les plateaux de tournage de TF1 après un possible départ des "12 coups de midi".

