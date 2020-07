Les 12 coups de midi : Antonin en couple ou célibataire ? Il dit tout

Depuis qu'il a débarqué sur le plateau des "12 coups de midi", Antonin enchaîne les participations. Ainsi, ce jeudi 9 juillet, le jeune étudiant de 20 ans a participé pour la neuvième fois à l'émission de Jean-Luc Reichmann. L'occasion pour lui de se confier une nouvelle fois sur son parcours, notamment sur son cursus scolaire. Pour rappel, il suit ses études à Sciences Po. À côté de ça, il travaille pour un sénateur. Ses deux parents sont professeurs : sa maman enseigne le Français, son père les sciences physiques. Ces derniers ont-ils joué un rôle important dans sa scolarité ? "Oui. lls étaient très attentifs sur les notes, les bulletins, les résultats, mais après, tout ce qui était travail à la maison, je leur interdisait un peu de regarder, je préférais le faire moi-même", a-t-il confié à Jean-Luc Reichmann.

La veille de son 9e passage dans l'émission, Antonin a raconté une anecdote personnelle sur ce jour où il a escaladé son immeuble... en caleçon. "Il y a deux ans, en été, je me suis retrouvé à escalader la gouttière de mon immeuble au 7e étage en caleçon, pour pouvoir rentrer chez moi (...) Je vivais dans un studio où la porte se claquait et on pouvait l'ouvrir avec une clef. J'étais parti aux toilettes. Elles se trouvaient sur le palier et la porte a claqué".

"Depuis toujours, quasiment"

Dans une interview qu'il a accordée à Télé-Loisirs, Antonin s'est confié sur sa participation aux "12 coups de midi". L'occasion pour lui d'en dire plus sur son objectif dans l'émission. "Je vise dix victoires, même si j'ai l'impression d'être en sursis. Déjà, lors de ma première émission, j'avais la sensation d'avoir un peu usurpé ma place. J'espère remporter le plus de Coups de Maître possibles, mais aussi, gagner en aisance sur le plateau. J'ai éprouvé beaucoup de fatigue sur les premières émissions, parce que j'avais mal dormi", a-t-il dit.

Et les filles dans tout ça ? Nos confrères ont voulu savoir s'il avait plus de succès auprès d'elles depuis sa participation au jeu phare de TF1. "J'ai quelques messages un peu tendancieux de leur part. C'est marrant. Mais je n'ai pas encore reçu de courrier du coeur. Les autres Maîtres de midi m'ont expliqué que, pour la plupart, ils en avaient reçu. Ce qui n'est pas mon cas. Par contre, sur les réseaux sociaux où je suis assez présent, je reçois quantité de messages privés, tous sympathiques. Certains se décrivent comme des fans et m'envoient leurs encouragements", a-t-il expliqué. Il a ensuite révélé être célibataire. "Depuis toujours, quasiment", a-t-il ajouté. "Jean-Luc Reichmann aime bien insister dessus, du coup, il y en a qui tente leurs chances", a-t-il poursuivi.

Par Clara P