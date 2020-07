Les 12 coups de midi : Antonin engagé politiquement, il se confie

La semaine dernière a été particulière pour Jean-Luc Reichmann et son équipe. En effet, son émission "Les 12 coups de midi" a fêté ses dix ans. Pour l'occasion, la production a fait appel à d'anciens maîtres de midi emblématiques du programme, de Paul à Eric en passant par Lucia ou encore Alexandre. Chaque jour, les candidats se sont affrontés pour espérer décrocher leur place en finale. C'est le 4 juillet dernier que les six finalistes ont tout donné pour ce dernier round de la compétition. C'est finalement Xavier qui a remporté ce "combat des maîtres".

Le 19 juin dernier, Eric a été éliminé par Colas, un analyste financier de 28 ans. Après une semaine en tant que maître de midi, ce dernier a été battu par Antonin, un jeune étudiant de 20 ans à Sciences Po. Ce lundi 6 juillet, le candidat a participé pour la sixième fois aux "12 coups de midi". Originaire de Picardie, il en a dit plus sur son cursus scolaire, lui qui a sauté une classe. "J'ai passé le bac à 16 ans, un bac S qui s'est plutôt bien passé. J'avais eu 17,5 de moyenne (...) J'ai passé le concours d’entrée à Sciences Po juste avant le bac. Il y avait un écrit puis un oral, j’ai été admis post-bac. Dès septembre, j’étais à Sciences Po", a-t-il indiqué.

Une activité à "temps plein" ?

Si Antonin a participé aux "12 coups de midi", c'est grâce à Yvette et Nicole, c'est deux mamies. "On regardait l’émission tous les midis (…) Et c’est mamie Yvette et mamie Nicole qui me disaient : ‘Tu devrais y aller, tu connais beaucoup de réponses, tente ta chance’ et donc, quand je suis arrivé à Paris, j’ai tenté ma chance en passant les sélections, ici", a-t-il précisé. À ce stade de la compétition, Antonin a une cagnotte qui s'élève à 54 384 euros.

Dans une interview à TV Mag, Antonin s'est confié sur sa participation aux "12 coups de midi". Si ses cours à Sciences Po étaient déjà terminés lorsqu'il a rejoint Jean-Luc Reichmann sur le plateau, le candidat a révélé travailler pour un sénateur, précisant qu'il a "des horaires souples". Il en a ensuite dit plus sur son engagement politique. "J'ai commencé à militer jeune. Vers mes 16 ans, des personnes plus âgées me disaient que l'engagement politique était quelque chose d'addictif qu'il est difficile d'arrêter quand on y prend goût. Et effectivement, j'ai envie de continuer, mais je ne sais pas si je ferai de la politique une activité à temps plein, cela me semble compliqué. Ce n'est pas incompatible avec une activité professionnelle tout en s'investissant en politique. J'ai toujours été fasciné et intéressé par le domaine des médias également, et que je verrais bien en faire mon métier", a-t-il expliqué.

