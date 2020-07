Les 12 coups de midi - Antonin : Jean-Luc Reichmann surpris par le métier de son oncle

Alors que certains attendent de voir à quel moment Antonin va être éliminé des "12 coups de midi", le jeune étudiant de Sciences Po a une nouvelle fois brillé lors de sa 15e participation ce jeudi 16 juillet. À ce stade de son parcours, sa cagnotte s'élève à 70 035 euros. Le champion a débarqué sur le plateau du jeu de Jean-Luc Reichmann le 25 juin dernier, soit quelques jours seulement après l'élimination d'Eric. Souvenez-vous : le Breton a été éliminé lors de sa 199e participation par Colas, un analyste financier de 28 ans. En plus d'avoir enchaîné les victoires, Eric a battu deux records. Le premier en dépassant Paul au classement des meilleurs maîtres de midi. Le deuxième, en devenant LE plus grand maître de midi de tous les temps, détrônant Christian Quesada de sa première place.

C'est en battant Colas après une petite semaine de participation aux "12 coups de midi" qu'Antonin s'est imposé. Récemment, il a décidé de reverser une partie de ses gains aux familles de Mélanie Lemée, la gendarme tuée lors d'un contrôle routier et de Philippe Monguillot, ce chauffeur agressé à Bayonne et qui est décédé depuis. Sur Twitter, le jeune homme de 20 ans a tenu à expliquer sa démarche. "Ému et révolté, comme des millions d’autres, par les crimes commis contre la gendarme Mélanie Lemée et Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne. Je reverserai mes gains d’aujourd’hui (NDLR, du vendredi 10 juillet) dans 'Les 12 coups de midi' aux familles des victimes", a-t-il posté.

"Vous dites ça avec légèreté"

Depuis qu'il fait partie de la famille des "12 coups de midi", Antonin a présenté plusieurs membres de sa famille, notamment sa mamie Yvette. Ce jeudi 16 juillet, le champion a pu échanger avec d'autres de ses proches par visioconférence. Ainsi, Jean-Luc Reichmann a pu faire connaissance avec son oncle, Marc. Et lorsque le candidat lui a dit ce que ce dernier faisait dans la vie, la réaction de l'animateur ne s'est pas fait attendre.

"Il est enseignant en prison", a confié le champion. "Pardon ?", a rétorqué l'animateur. "Il enseigne aux prisonniers, aux jeunes prisonniers", a poursuivi l'étudiant. "Vous dites ça avec une légèreté", a rétorqué le présentateur avant de demander au principal intéressé d'en dire plus sur son activité en prison. "Je suis dans l'enseignement, avec les jeunes et les majeurs aussi. Ça va de 13 ans jusqu'à 75 ans", a confié Marc.

Par Clara P