Les 12 coups de midi - Antonin maître de midi : qui est Léo, son supposé successeur ?

Le 19 juin dernier, lors de sa 199e participation, Eric a été éliminé des "12 coups de midi" par Colas, un jeune analyste financier de 28 ans. Après une semaine passée sur le plateau de Jean-Luc Reichmann, ce dernier a à son tour été écarté du jeu par un dénommé Antonin, étudiant de 20 ans à Sciences Po. Depuis son arrivée dans l'émission, le jeune homme enchaîne les victoires. Il a d'ailleurs participé à la semaine spéciale "le combat des maîtres" organisée pour fêter les dix ans du programme. S'il n'a pas remporté la compétition - Xavier a été sacré grand gagnant - le champion est toujours en lice dans l'émission. Lundi 13 juillet, il a participé pour la 13e fois aux "12 coups de midi", avec une cagnotte s'élevant à 68 535 euros.

Vendredi dernier, Antonin a fait une annonce sur ses réseaux sociaux concernant ses gains. "Ému et révolté, comme des millions d'autres, par les crimes commis contre la gendarme Mélanie Lemée et Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne. Je reverserai mes gains d'aujourd'hui (NDLR, du vendredi 10 juillet) dans 'Les 12 coups de midi' aux familles des victimes. Personne ne devrait mourir pour le simple fait d'exercer son devoir et son travail. Ils sont chacun devenus les symboles de la violence quotidienne exacerbée que subissent beaucoup de Français, et que nous vaincrons qu'unis, mobilisés et solidaires".

Un fan de jeux télévisés ?

Moins d'un mois après son arrivée dans "Les 12 coups de midi", Antonin fait déjà l'objet de rumeurs sur une supposée élimination. En effet, la page YouTube "Chasseurs d'appart" a relayé des informations sur la supposée identité du prochain maître de midi de l'émission qui serait parvenu à battre le jeune étudiant, et donc à l'éliminer. "Il paraît que le nouveau maître de midi s'appelle Léo", a confié l'administrateur de la page.

Dimanche 12 juillet, il a posté une nouvelle vidéo dans laquelle il a dévoilé une photo du supposé jeune homme. "Il a 19 ans, il habite à la Rochelle (...) C'est pas un novice des jeux télévisés car il a participé à 'Tout le monde a son mot à dire', l'émission animée par Olivier Minne et aussi une émission belge qui s'appelle 'Septante et un'". Problème : ce dénommé Léo a déjà participé aux "12 coups de midi" l'année dernière, comme l'a souligné l'administrateur de la page. "Je ne sais pas si les candidats peuvent revenir un an après. Alors, est-ce que c'est une info ou une intox ? On verra d'ici là", a-t-il précisé.

Par Clara P