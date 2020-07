Les 12 coups de midi - Antonin : pourquoi il a décidé de reverser une partie de ses gains

C'est un parcours sans-faute que le jeune Antonin est en train de réaliser dans "Les 12 coups de midi". Le 25 juin dernier, cet étudiant de 20 ans à Sciences Po a débarqué sur le plateau de l'émission, quelques jours après l'élimination d'Eric, le plus grand maître de midi de tous les temps. Depuis, il enchaîne les victoires. Il a même atteint l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir atteindre les dix participations au jeu phare de TF1.

Dans une interview qu'il a accordée à TV Mag, le champion s'est confié ce qu'il comptait faire de ses gains. "Je suis quelqu'un de plutôt économe, j'ai toujours peur de manquer. J'ai connu des périodes compliquées financièrement parlant. En septembre dernier, ma carte bancaire était bloquée à cause d'un découvert de 500 euros. Je n'avais plus un rond. Je faisais les fonds de tiroir pour pouvoir m'acheter à manger et mon colocataire m'avait avancé de l'argent. Avec mes gains, je vais pouvoir rembourser mes petites dettes, m'autoriser à sortir boire un verre ou aller au restaurant. Mais surtout économiser. Dans quelques années, ça pourra me servir d'apport pour acheter un bien immobilier. Mon colocataire dit à tout le monde que je n'ai pas changé, je suis toujours aussi radin (rires)", disait-il.

"Ému et révolté"

Vendredi dernier, sur Twitter, Antonin a fait une annonce à ses abonnés. En effet, le jeune homme a décidé de ne pas toucher la totalité de ses gains remportés dans "Les 12 coups de midi" en reversant une partie aux familles de Mélanie Lemée, la gendarme tuée lors d'un contrôle routier et de Philippe Monguillot, ce chauffeur agressé à Bayonne et qui est depuis décédé des suites de ses blessures. "Ému et révolté, comme des millions d’autres, par les crimes commis contre la gendarme Mélanie Lemée et Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne. Je reverserai mes gains d’aujourd’hui (NDLR, du vendredi 10 juillet) dans #Les12CoupsdeMidi aux familles des victimes", a-t-il posté.

Et de poursuivre : "Personne ne devrait mourir pour le simple fait d’exercer son devoir et son travail. Ils sont chacun devenus les symboles de la violence quotidienne exacerbée que subissent beaucoup de Français, et que nous ne vaincrons qu’unis, mobilisés et solidaires". Il a ensuite lancé un appel à sa communauté en lui demandant de participer "à cet élan de solidarité" via les cagnottes mises en ligne pour aider les familles des deux victimes (voir tweets ci-dessous).

Ému et révolté, comme des millions d’autres, par les crimes commis contre la gendarme Mélanie Lémée et Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne, je reverserai mes gains d’aujourd’hui dans #Les12CoupsdeMidi aux familles des victimes. — Antonin Ferreira (@Anton1Ferreira) July 10, 2020

Personne ne devrait mourir pour le simple fait d’exercer son devoir et son travail. Ils sont chacun devenus les symboles de la violence quotidienne exacerbée que subissent beaucoup de Français, et que nous ne vaincrons qu’unis, mobilisés et solidaires. — Antonin Ferreira (@Anton1Ferreira) July 10, 2020

J’encourage tous ceux qui le peuvent à contribuer à cet élan de solidarité en participant aux cagnottes ci-dessous :



Pour Mélanie Lémée : https://t.co/r0piziKLwz



Pour Philippe Monguillot, cagnotte ouverte par sa fille : https://t.co/4guWkFnmVw — Antonin Ferreira (@Anton1Ferreira) July 10, 2020

Tristesse infinie pour sa famille et ses proches.



Espérons que justice soit rendue avec la sévérité que mérite un tel meurtre et que la réponse politique soit forte pour que ce type de drame ne se multiplie plus. https://t.co/ShcLE0SRQz — Antonin Ferreira (@Anton1Ferreira) July 10, 2020

Par Clara P