Les 12 coups de midi - Antonin : Pourquoi il interpelle Gérald Darmanin sur Twitter

Quelques jours après l'élimination d'Eric dans "Les 12 coups de midi", un nouveau candidat a débarqué sur le plateau de Jean-Luc Reichmann. Il s'agit d'Antonin, un étudiant de Sciences Po qui, depuis le 25 juin dernier, enchaîne les victoires dans l'émission. Dans une interview qu'il a accordée à TV Mag, il en a dit plus sur sa participation au jeu phare de TF1, notamment sur comment il a réussi à concilier son activité de "sénateur" avec la compétition. "J'ai des horaires assez souples. J'ai pu prendre des journées assez facilement, mon patron a été très sympa avec moi. Il trouvait amusant que je sois devenu maître de midi dans le jeu de TF1", confiait-il.

Dans la suite de cet entretien, Antonin a révélé avoir commencé à militer "assez jeune". Et de poursuivre : "Vers mes 16 ans, des personnes plus âgées me disaient que l'engagement politique était quelque chose d'addictif qu'il est difficile d'arrêter quand on y prend goût. Et effectivement, j'ai envie de continuer, mais je ne sais si je ferai de la politique une activité à temps plein, cela me semble compliqué. Ce n'est pas incompatible d'avoir une activité professionnelle tout en s'investissant en politique".

"Les primes et hommages ne suffiront pas..."

Le 10 juillet dernier, en pleine émission des "12 coups de midi", Antonin a annoncé qu'il reversait une partie de ses gains aux familles de Mélanie Lemée, la gendarme tuée lors d'un contrôle routier et de Philippe Monguillot, ce chauffeur agressé à Bayonne et qui est depuis décédé des suites de ses blessures. Jeudi 16 juillet, sur sa page Twitter, le jeune étudiant a relayé le discours prononcé par Gérald Darmanin - l'actuel ministre de l'Intérieur - sur cet "hommage" qu'il a souhaité rendre à différents secteurs d'activité victimes de violences.

En légende, l'homme politique a écrit le message suivant : "Depuis trop longtemps, les conducteurs de bus, les professeurs des écoles, les médecins, les pompiers, les policiers et les gendarmes sont insultés, blessés et parfois perdent leur vie parce qu'ils représentent la République. Je veux leur rendre hommage", a-t-il posté. Un tweet qui a fait réagir Antonin. "Mes parents sont profs et j'en deviens inquiet pour eux lorsque je vois les violences qui explosent dans les établissements (comme ailleurs). Les primes et hommages ne suffiront pas pour réparer et prévenir les éducations ratées d'un nombre grandissant", a-t-il écrit.

Mes parents sont profs et j’en deviens inquiet pour eux lorsque je vois les violences qui explosent dans les établissements (comme ailleurs).



Les primes et hommages ne suffiront pas pour réparer et prévenir les éducations ratées d’un nombre grandissant. https://t.co/KZuq7wKZGi — Antonin Ferreira (@Anton1Ferreira) July 17, 2020

Par Clara P