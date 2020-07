Les 12 coups de midi : Antonin "radin", pourquoi il compte faire attention à ses gains

La semaine dernière a été spéciale pour Jean-Luc Reichmann. En effet, l'animateur de 59 ans a fêté les dix ans des "12 coups de midi", émission qu'il présente depuis 2010 sur TF1. Pour marquer le coup, la production a réuni les plus grands maîtres de midi du programme pour un combat des maîtres au sommet. En effet, chaque jour, quatre candidats se sont affrontés. Leur objectif était simple : décrocher leur place pour la finale qui a eu lieu le 4 juillet dernier en prime-time, sur TF1. Au terme d'une soirée à laquelle Anne Roumanoff et Claudio Capéo ont participé, c'est Xavier qui a remporté ce combat des maîtres 2020.

Cette semaine de compétition a marqué le retour des grands champions de l'émission, notamment Paul. Ce dernier fait partie du top 3 des plus grands maîtres de midi derrière Christian Quesada et Eric. Le Breton a lui aussi enchaîné les victoires lors de son passage dans le jeu phare de TF1. Il est à ce jour le plus grand champion du programme. Avec sa cagnotte s'élevant à plus de 900 000 euros, il a dépassé les gains de Christian Quesada. Il l'a également détrôné de sa première place de champion. Un titre que l'ancien champion détenait depuis 2017, année de son élimination.

Des "périodes compliquées" avec l'argent

Le 19 juin dernier, Eric a été éliminé par Colas, un jeune analyste de 28 ans. Ce dernier a tenu une semaine dans le jeu, avant d'être battu par Antonin, un étudiant de 20 ans à Sciences Po. Dimanche 5 juillet, le jeune homme a participé pour la cinquième fois aux "12 coups de midi". Il a donné une interview à TV Mag dans laquelle il s'est confié sur les coulisses de sa participation. "Je m'étais inscrit il y a quelque temps, cela fait bien deux ans maintenant. Dès mes 18 ans, j'avais passé les sélections parce que c'était un rêve de gosse de participer à cette émission que je regardais avec mes grands-parents. Devant ma télé, je m'amusais à répondre et je m'en sortais plutôt bien, donc ils m'avaient encouragé à me lancer. Cela coïncidait avec mon installation à Paris, pour mes études, donc c'était le bon moment. C'est un jeu où les sommes à gagner sont intéressantes et ça pouvait être un bon coup de pouce pour moi", a-t-il dit.

Dans la suite de l'entretien, il a confié ce qu'il comptait faire de ses gains. "Je suis quelqu'un de plutôt économe, j'ai toujours peur de manquer. J'ai connu des périodes compliquées financièrement parlant. En septembre dernier, ma carte bancaire était bloquée à cause d'un découvert de 500 euros. Je n'avais plus un rond. Je faisais les fonds de tiroir pour pouvoir m'acheter à manger et mon colocataire m'avait avancé de l'argent. Avec mes gains, je vais pouvoir rembourser mes petites dettes, m'autoriser à sortir boire un verre ou aller au restaurant. Mais surtout économiser. Dans quelques années, ça pourra me servir d'apport pour acheter un bien immobilier. Mon colocataire dit à tout le monde que je n'ai pas changé, je suis toujours aussi radin (rires)", a-t-il expliqué.

Par Clara P