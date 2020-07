Les 12 coups de midi : Antonin réagit à son élimination

Il aurait pu devenir l'un des champions préférés des téléspectateurs. Antonin, jeune étudiant de 20 ans est arrivé dans les 12 coups de midi le 25 juin dernier, quelques jours seulement après l'élimination du plus grand champion de tous les temps, Éric. Ce dimanche 19 juillet, il a été éliminé lors de sa 18ème participation. Mais le jeune étudiant ne repart pas les mains vides puisqu'il a réussi à empocher la coquette somme de 76 535 euros de cadeaux et de gains.

Il s'est confié sur son départ dans un entretien accordé à Télé-Loisirs. Antonin est tout d'abord revenu sur son élimination, face à Caroline. "Elle était très forte, concentrée et calme, alors que certains perdent leurs moyens à cette étape du jeu. Je n’étais pas forcément préparé à mon départ. Je n’ai pas fait un discours très développé (…) Être resté aussi longtemps, c'était inespéré !".



Antonin qui a interpellé Gerald Darmanin sur Twitter, raconte ensuite sa réaction au moment de son élimination dont il était le premier surpris. "C’était assez difficile. J’approchais des vingt participations, mon objectif. J’étais déçu de ne pas y arriver. Je me suis refait le film des émissions que j’avais faites, et sur lesquelles j’avais mal répondu. Je commençais à m’habituer, et à prendre mes marques sur le plateau. L’Étoile mystérieuse commençait également à se dévoiler…"

un champion au grand coeur



Le jeune étudiant a touché le public en déclarant il y a quelques jours sur son compte Twitter qu'il reversait une partie de ses gains à la famille du chauffeur de bus de Bayonne, Philippe Longuillot et celle de la gendarme décédée en exercice, Mélanie Lémée. Quid du reste ? "J’ai déjà fait du shopping, c’était assez violent. Je ferai peut-être un voyage à Rome. Je vais rembourser des petites dettes et mettre de côté pour le futur".

Les téléspectateurs ont évidemment été déçus par cette élimination, mais qu'ils se rassurent, Antonin ne compte pas s'arrêter là et a déjà d'autres émissions en tête. "Peut-être Slam sur France 3, c’est à ma portée. Je regarde aussi depuis longtemps. Pour Questions pour un champion, jeu dans lequel on a vu beaucoup de Maîtres de midi, je ne suis pas certain d’avoir le niveau. Il faudrait que je m’inscrive dans un club pour m’entraîner ! Et dommage, j’aurais adoré participer à Motus".

Par J.F.