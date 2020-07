Les 12 coups de midi - Antonin : son élimination proche ? Le point sur la rumeur

Le 25 juin dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Antonin, nouveau maître de midi dans "Les 12 coups de midi". Ce dernier a débarqué dans l'émission de Jean-Luc Reichmann quelques jours après l'élimination d'Eric par Colas, un analyste financier de 28 ans. Ce dernier a été battu par l'actuel champion lors d'un duel. Avec la semaine du combat des maîtres remportée par Xavier, le parcours d'Antonin a quelque peu été chahuté. La compétition a repris en début de semaine, le lundi 6 juillet exactement. Depuis, il enchaîne les victoires. Ce vendredi 10 juillet, le jeune homme de 20 ans a participé pour la 10e fois au jeu phare de TF1. Avec une cagnotte s'élevant à 66 535 euros, il continue son ascension. D'ailleurs, ce dernier a atteint l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir dix victoires.

Dans l'aventure, Antonin peut compter sur son colocataire, Quentin. Alors qu'il a failli passer au rouge jeudi 9 juillet - date à laquelle des rumeurs avaient laissé entendre qu'il quittait définitivement l'émission - le jeune étudiant à Sciences Po a pu compter sur le soutien de celui qu'il appelle son "coach". Ce dernier a pris la parole en visioconférence sur le plateau. "On avoue qu’hier soir, ce n’était pas la forme. Alors on se dit, ce n’est qu’un jeu, pas de pression, on connaît ses points forts, les thèmes de prédilection : la politique, l’histoire, c’est dans la poche. On capitalise là-dessus, on y va par déduction et il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. J’y crois et je croise les doigts pour toi, Antonin, c’est un diesel ! Quand la machine démarre, on ne l’arrête plus".

Bientôt un nouveau maître de midi sur TF1 ?

Moins d'un mois après son arrivée dans "Les 12 coups de midi", Antonin doit déjà faire face à des rumeurs d'élimination. En effet, la page YouTube "Chasseurs d'appart" a relayé des informations sur la supposée identité du prochain maître de l'émission qui serait parvenu à battre le jeune étudiant, et donc à l'éliminer.

"J'avais eu ce message comme quoi il était éliminé le 9 juillet. Franchement, il était à deux doigts. Mais bon, il ne va pas tarder. Il paraît que le nouveau maître de midi s'appelle Léo. Je ne sais pas. Si vous avez fait partie des dernières émissions, n'hésitez pas à me dire ce qu'il se passe", a confié l'administrateur de la page dans la vidéo ci-dessous.

Par Clara P