Les 12 coups de midi - Bruno : la raison pour laquelle il n'a toujours pas touché ses gains dévoilée

Cela fait plusieurs années maintenant que TF1 diffuse chaque midi l'émission "Les 12 coups de midi". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière cartonne, il faut dire que la chaîne a trouvé le bon moyen pour fidéliser les téléspectateurs. Chaque midi, plusieurs candidats s'affrontent et le gagnant reste à chaque fois pour l'émission prochaine. Les plus forts d'entre eux peuvent donc rester plusieurs dizaines d'émissions et ainsi, augmenter leurs gains à chaque fois.

C'est le cas notamment de Bruno. Depuis le 18 janvier dernier, le jeune homme est devenu le nouveau champion avec déjà soixante-deux victoires à son actif, trois étoiles mystérieuses découverte et une belle cagnotte de 286 855 euros.

"je ne vais pas acheter une Lamborghini ou une Rolex"

Dans un entretien accordé à Femme Actuelle, le maître de midi s'est exprimé sur son avenir dans "Les 12 coups de midi". Il s'est confié sur ce qu'il compte faire de ses gains, qu'il ne pourra malheureusement pas toucher tout de suite… “Il faut attendre trois mois après la diffusion” assure-t-il. Et Bruno compte bien se servir de cette "somme énorme" de la meilleure des manières : "Ce n’est pas ce qu’il y a de plus fun, mais j’ai un prêt immobilier à rembourser. Je n’ai pas des goûts de luxe, je ne vais pas acheter une Lamborghini ou une Rolex !”

Bruno compte bien gâter ses proches, et plus précisément ses parents car quand la situation sanitaire le permettra il souhaite emmener toute sa petite famille en voyage à la Réunion. "C’est là qu’ils se sont rencontrés, alors j’hésite entre une excursion familiale ou leur offrir un voyage romantique à deux.”

Par J.F.