Les 12 coups de midi - Caroline célibataire : l'émission l'aide-t-elle à trouver l'amour ?

Il y a tout juste un mois - le 19 juillet dernier - les téléspectateurs ont fait la connaissance de Caroline dans "Les 12 coups de midi". La jeune étudiante de 26 ans était parvenue à battre Antonin, devenant ainsi le nouveau maître de midi de l'émission. Depuis, elle enchaîne les victoires. Dans une interview qu'elle a accordée à Femme Actuelle, la championne a expliqué comment elle a eu l'idée et l'envie de participer au jeu phare de TF1.

"J'aimais bien la regarder le week-end, parce que le midi, je n'avais pas forcément le temps. Il se trouvait que je répondais souvent bien aux questions et la culture générale, j'aime bien ça aussi. Mes amis m'ont incitée à participer en me disant : 'On est sûr que tu pourrais gagner'. Je m'étais inscrite pour le défi, mais jamais en étant trop confiante et en me disant que j'allais être prise".

Des propositions reçues, mais...

Dans ce même entretien, Caroline a parlé des sélections. Comment se sont-elles déroulées ? "Elles se sont très bien déroulées. À Rouen, il y a presque deux ans, en octobre 2018 exactement. C'est pour ça que j'étais d'autant plus surprise de participer cette année. Comme quoi, il faut être patient, tout peut arriver", a-t-elle confié.

Lors de son arrivée dans "Les 12 coups de midi", Caroline a été décrite par Zette comme une "heureuse célibattante". En effet, elle n'a jamais été en couple. Le 11 août dernier, elle a dévoilé son homme idéal. Elle veut qu'il soit "sportif, rigolo". Malgré sa participation à l'émission, la jeune femme n'a pour le moment pas encore trouvé l'amour. Mais des admirateurs se sont déjà manifestés. "J'ai reçu des propositions, mais rien de sérieux, rien de concluant", a-t-elle confié à Femme Actuelle. Et de poursuivre : "Il y avait énormément de messages gentils, c'est très sympa, mais pour l'instant, non (NDLR, il n'y a personne dans sa vie)", a-t-elle dit.

Par Clara P