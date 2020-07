Les 12 coups de midi - Caroline : ces personnes grâce à qui elle a pu rejoindre l'émission

Le 19 juin dernier, lors de sa 199e participation, Eric a été éliminé des "12 coups de midi", détrôné par un dénommé Colas, jeune analyste financier de 28 ans. Après une semaine dans le jeu, ce dernier a à son tour connu le même sort, battu par Antonin, un étudiant de 20 ans. Pendant trois semaines, ce dernier a enchaîné les victoires jusqu'au dimanche 19 juillet, date à laquelle il a été éliminé. Dans un entretien à Télé-Loisirs, il s'est confié sur son départ. "C'était assez difficile. J'approchais des vingt participations, mon objectif. J'étais déçu de ne pas y arriver. Je me suis refait le film des émissions que j'avais faites et sur lesquelles j'avais mal répondu. Je commençais à m'habituer, et à prendre mes marques sur le plateau", confiait-il.

Sur Instagram, Antonin a posté un long message dans lequel il a, entre autres, tenu à remercier à Jean-Luc Reichmann, "le papa des maîtres de midi". Et de poursuivre : "Attentif en permanence au bien-être des candidats et des équipes, d'un professionnalisme qui pousse à l'admiration, je peux vous assurer qu'il incarne dans son quotidien les valeurs qui font le succès de l'émission depuis maintenant 10 ans". Une attention qui a particulièrement touché l'animateur, qui l'a remercié pour "ces jolis mots".

Merci à...

Antonin a été battu par Caroline, une étudiante originaire de Rouen. Depuis son arrivée dans "Les 12 coups de midi", la jeune femme en a dit plus sur elle. Ainsi, elle a fait savoir qu'elle était passionnée par la musique. "J'adore la musique. J'en ai fait beaucoup étant plus jeune, de la guitare surtout. Mes frères étant musiciens, on s'amusait dans le grenier. On faisait nos petites chansons", confiait-elle lundi 20 juillet. Quant à ses gains - sa cagnotte s'élève à 20 500 euros - elle sait déjà quoi en faire. "Je pense que je vais en faire profiter ma famille, plus particulièrement mes grands-parents", disait-elle. Ces derniers n'ont "pas beaucoup voyagé".

Mardi 21 juillet, Caroline a participé pour la 3e fois aux "12 coups de midi". Et au tout début de l'émission, elle a voulu remercier ses maîtres de stage, Florence et Florian. Ce sont eux qui l'ont laissée participer à l'émission animée par Jean-Luc Reichmann. Puis elle a expliqué en quoi consistait son stage. "C'est un stage pour valider mon Master que j'ai fait cette année, en transition énergétique. C'est un stage chez 'Eau de Paris', c'est le service public de toute l'eau potable à Paris", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Je vais m’occuper surtout de la partie transition énergétique, les bilans carbones, travailler un peu sur les réductions des émissions de CO2 dans le périmètre de l'eau".

Par Clara P