Les 12 coups de midi - Caroline : cette remarque que lui fait parfois sa colocataire

Le 19 juillet dernier, après 19 participations, Antonin a été éliminé des "12 coups de midi". Dans un entretien à Télé-Loisirs, le jeune étudiant s'est confié sur sa participation au jeu, notamment en révélant ce qu'il comptait faire de ses gains. "J'ai déjà fait du shopping, c'était assez violent. Je ferai peut-être un voyage à Rome. Je vais rembourser des petites dettes et mettre de côté pour le futur (depuis cette interview, Antonin a également décidé de donner une partie de ses gains à la famille du chauffeur de bus de Bayonne, NDLR)", confiait-il.

Sa participation à l'émission lui a donné envie de refaire de la télévision. En effet, le jeune homme envisage de participer à d'autres programmes. "Peut-être 'Slam' sur France 3, c'est à ma portée (...) Pour 'Questions pour un champion', jeu dans lequel on a vu beaucoup de Maîtres de midi, je ne suis pas certain d'avoir le niveau. Il faudrait que je m'inscrive dans un club pour m'entraîner ! Et dommage, j'aurais adoré participer à 'Motus'", expliquait-il.

"Je lui fais la remarque"

Antonin a été battu par Caroline, une étudiante en transition énergétique et écoresponsable originaire de Rouen. Depuis son arrivée dans "Les 12 coups de midi", la jeune femme enchaîne les victoires. Mercredi 22 juillet, elle a participé pour la quatrième fois au jeu phare de TF1. En répondant correctement aux cinq questions posées lors du "Coup de maître", elle a remporté la modique somme de 5 000 euros. À ce stade, sa cagnotte s'élève à 25 500 euros.

Une fois encore, Caroline s'est confiée sur son quotidien. Après avoir parlé de ses grands-parents ou encore de ce stage qu'elle a pu mettre entre parenthèses pour pouvoir participer à l'émission, elle a partagé une anecdote sur sa cohabitation avec sa colocataire, Pauline. Les deux jeunes femmes vivent sous le même toit depuis 7 mois. Et quand il s'agit de faire la vaisselle, Caroline a visiblement quelques lacunes, comme l'a raconté sa colocataire. "Parfois, je vais mettre la table et j'ai la vaisselle qui est un petit peu sale. Je n'ose pas trop lui dire parce qu'elle a fait la vaisselle. C'est déjà mieux que rien, mais parfois, je lui fais la remarque".

Par Clara P