Les 12 coups de midi : Caroline éliminée, elle explique les raisons

Joli parcours. Après 38 participations, Caroline s’est fait éliminer du jeu "Les 12 coups de midi", présenté par Jean-Luc Reichmann, ce mardi 25 août par le nouveau Maître de midi, Justine. Elle repart avec 185 778 euros de gains et de cadeaux. Un parcours honorable pour la jeune femme de 26 ans que les téléspectateurs de TF1 ont découvert le 19 juillet dernier. Après son élimination, Caroline a accordé sa première interview au magazine "Télé Loisirs". Si la jeune femme avoue que cette expérience l’a forgée, elle ne cache pas sa déception. "C'était très fort en émotions. Il y avait un peu de déception, parce que je suis compétitrice et que je ne m'y attendais pas. Quand on est Maître de midi, on a tendance à penser que ça peut durer, même si on sait que ça peut s'arrêter n'importe quand. Mais ça passe vite, parce qu'on réalise très vite le chemin qu'on a parcouru. Jean-Luc Reichmann a également eu des mots très gentils sur moi, ma famille… Etant très émotive, il y a eu quelques larmes", a-t-elle avoué à nos confrères.

Caroline : "J’ai rencontré un trou d'air"

L’émission "Les 12 coups de midi" n’étant pas diffusée en direct, Caroline a eu le temps de se remettre de ses émotions. En effet, son élimination a eu lieu il y a quelques semaines maintenant. "J'ai eu le temps de prendre du recul, de relativiser et d'en parler avec mes proches. Mais aujourd'hui, j'ai ressenti la même émotion qu'au moment du tournage. Sur le coup, je me suis dit que j'aurais peut-être pu aller plus loin. Mais c'est un jeu. Fallait bien que ça s'arrête un jour", relate-t-elle avant d’expliquer les raisons de sa défaite face à Justine. Ce qui a pêché pour Caroline, c’est un "moment de déconcentration", admet la jeune femme. "Pendant la finale, j'avais les réponses, pour certaines, mais je ne les ai pas retrouvées sur le moment. J'ai rencontré un trou d'air, alors que Justine a maintenu le cap. Elle a été plus forte sur ce match-là", explique encore Caroline. Une chose est sûre, cette expérience télévisuelle a permis à Caroline de se découvrir autrement. "Je ne me pensais pas capable d'autant de résistance, physique et mentale. Enchaîner les tournages, c'est difficile. Il faut rester concentrée et souriante. Ne rien lâcher, c'est quelque chose qui s'est également encore un peu plus révélé en moi. Je me suis surpassée. Notamment sur des émissions dans lesquelles quelques candidats m'ont fait repousser mes limites. Et ça m'a donné confiance en moi. Je n'ai pas l'habitude d'être dans la lumière", affirme-t-elle.

Par Matilde A.