Les 12 coups de midi : Caroline éliminée et en larmes, Twitter la regrette déjà

Le 19 juillet dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Caroline dans "Les 12 coups de midi". Qualifiée par Zette de "célibattante", la jeune femme de 26 ans a réussi à battre Antonin, maître de midi à ce moment-là. Ensuite, elle a enchaîné les victoires dans l'émission, et les confidences. En effet, face à Jean-Luc Reichmann, elle n'a pas manqué de raconter quelques anecdotes, notamment en expliquant pourquoi ses ami(e)s refusent de lui prêter leurs voitures. "Je suis très maladroite (...) Je ne conduis pas souvent, mes copines ne veulent plus me prêter leurs voitures, parce que j'ai eu quelques accrochages... Il y a eu, entre autres, la voiture de ma colocataire que j'ai un peu accrochée dans un parking", racontait-elle.

Pendant son passage dans l'émission, Caroline a donné une interview à TV Mag dans laquelle elle a évoqué son rapport à la notoriété. "Pour l'instant, on ne me reconnaît pas dans la rue ! C'est très bien comme ça. Je reçois beaucoup de messages, chaque jour, sur les réseaux sociaux, de la famille, d'amis, des personnes que j'avais perdues de vue même. Ce ne sont que des messages bienveillants. C'est vraiment sympa de voir que je suis suivie. Ma famille est à fond derrière moi", disait-elle.

"Elle méritait de continuer son parcours"

Ce mardi 25 août, Caroline a été éliminée après 38e participations lors d'un duel qui l'opposait à Justine dans "Les 12 coups de midi". "Il y a eu un trou d'air (...) Bravo à elle. C'est le jeu (...) Je suis déçue de perdre (...) Ça a été extraordinaire", a-t-elle confié, les larmes aux yeux. Elle repart avec 185 778 euros de gains et de cadeaux. Sur Twitter, de nombreux internautes ont réagi à son élimination, non sans exprimer leur déception de voir partir celle qui a enchaîné les victoires dans l'émission, remportant même une étoile mystérieuse.

"Elle me fait mal au coeur. C'était une personne adorable, aimable, drôle, souriante et franchement, elle méritait de continuer son parcours. Elle me manquera honnêtement, mais je vais la suivre sur Instagram", a posté un internaute. "Ooooh Caroline qui vient d'être éliminée. Je ne m'y attendais pas du tout", a poursuivi un autre. Sur Instagram, Jean-Luc Reichmann a réagi. "Caroline a craqué aujourd’hui. Bravo et merci pour votre bienveillance", a-t-il posté.

Par Clara P